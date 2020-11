Des élus militent pour une baisse de taxes

Après un surplus record de 25,5 M$ en 2019, la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures se dirige vers un autre surplus de plus de 12 M$ en 2020. Le temps est venu, plaident certains conseillers, d’offrir une baisse de taxes aux contribuables.

Les discussions s’annoncent animées entre les six conseillers indépendants et le maire Sylvain Juneau, pour l’élaboration du budget 2021 qui sera dévoilé en décembre. Le maire prône un gel alors qu’au moins deux conseillers militent ouvertement pour une baisse de taxes.

« Notre situation financière s’améliore puis je pense qu’on pourrait en redonner un peu aux citoyens. Je suis clairement en faveur qu’on lève le pied. Ça commence à être gênant », affirme en entrevue le conseiller Marcel Desroches, au sujet des surplus imposants depuis deux ans, pour une ville de 20 000 habitants dont le budget total avoisine les 60 M$.

Les plus taxés de la région

Sa consœur, Annie Godbout, est du même avis. « Moi, je pense qu’on taxe trop les citoyens pour nos besoins. Chaque année, quand on fait le budget, nos hypothèses sont beaucoup trop conservatrices et on a des surplus. » Plus nuancé, le conseiller Raynald Brulotte milite quant à lui pour un « allègement fiscal ». « Ça passe au moins par un gel. Il faut donner un break à nos contribuables. »

Les Augustinois, qui détiennent le titre peu enviable de l’impôt foncier le plus élevé de la grande région de Québec, ont écopé plus que quiconque avec une hausse de 25 % en 2015, lors de la dernière année du règne de Marcel Corriveau. Des hausses successives de 4,9 %, 0,7 %, 4,4 %, 3,2 % et 1,5 % ont suivi entre 2016 et 2020.

Puisque chaque hausse est récurrente et s’applique à la hausse de l’année précédente, cela signifie que la facture de taxes a grimpé de près de 50 % en six ans.

Juneau prône un gel sur cinq ans

Le maire Juneau, lui, se réjouit bien entendu des surplus colossaux engrangés depuis deux ans, grâce à la vente de terrains industriels notamment, mais il « garde le cap » sur le redressement des finances et son plan de réduction de la dette à vitesse grand V. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, la dette est passée de 120 M$ à environ 63 M$ (au 31 décembre 2020). Le travail n’est cependant pas terminé, insiste-t-il.

Conscient de l’ampleur des surplus non affectés, il prône un gel des taxes résidentielles pendant plusieurs années au lieu d’une baisse puisqu’il refuse de jouer au « yo-yo ». Qui plus est, dit-il, un gel des taxes résidentielles constitue « une forme de baisse » en raison de l’inflation dont il faut tenir compte.

Le conseiller Yannick Lebrasseur est sur la même longueur d’onde que le maire Juneau, qui pourra probablement compter aussi sur l’appui de deux autres conseillers pour l’adoption du budget 2021, comme en 2020.