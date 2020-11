Du beau temps ensoleillé pour le week-end

La fin de semaine s’annonce ensoleillée avec des températures printanières sur la plupart des régions du Québec qui connaitront, au moins jusqu’à mardi, un temps relativement chaud, pour un mois de novembre.

Dans la région métropolitaine, la journée de vendredi sera ensoleillée avec alternance soleil et nuages en après-midi et un redoux de 18 degrés Celsius. Des vents du sud-ouest de 20 km/h avec rafales à 50 km/h balaieront néanmoins Montréal, Laval et Longueuil.

Les maximums seront de 20 degrés et 18 pour samedi et dimanche où le soleil sera au rendez-vous. Il fera donc un temps printanier, idéal pour le farniente en plein air.

À Québec aura aussi droit à son été indien mais avec le soleil et des nuages qui joueront au yoyo. Si la journée de vendredi sera marquée par une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 15 degrés, samedi sera généralement ensoleillé. Mais dimanche, le mercure baissera à moins de 7 degrés et le ciel sera nuageux.

C’est presque le même topo qui prévaudra en Beauce et en Estrie avec une fin de semaine ensoleillée et des maximums de 16 et 17 degrés Celsius.