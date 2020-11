Du resto à la maison

Bien que les restaurants Pacini de Sainte-Foy et Lebourgneuf aient temporairement fermés leurs portes en raison de la pandémie, ils vous invitent à déguster leur cuisine italienne authentique à la maison. Commandez en ligne leurs forfaits pour la famille (pizza ou pasta), une soirée romantique (deux entrées, deux plats adultes et bar à pain) et un repas dégustation (quatre lasagnes mille-feuilles, soupes et bar à pain), ou choisissez parmi les plats à la carte, les desserts et même les vins à emporter ou disponibles à la livraison. Plusieurs mesures ont d’ailleurs été mises en place pour assurer un service sécuritaire. Afin de concocter un festin italien de votre cru, dans votre cuisine, les sauces, assaisonnements, soupes, cafés, huiles d’olives et le vinaigre balsamique utilisés par leurs brigades sont également offerts. C’est donc un rendez-vous, au pacini.com/alamaison