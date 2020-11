Élections municipales: Québec invite les femmes à se lancer

Les élections municipales auront lieu dans un an, le 7 novembre 2021, au Québec et le gouvernement veut inciter dès maintenant les femmes à songer à la possibilité de se lancer en politique à cette occasion.

Pour ce faire, on a dévoilé vendredi la campagne «Je me présente», accompagnée d’une vidéo, pour inciter la gent féminine à s’engager en politique municipale.

Cette campagne comporte trois volets, le premier visant les femmes de novembre à mars prochain, puis ce sera au tour des jeunes (janvier à mars) et de la population en général d’être interpellés (avril à septembre).

Le gouvernement rappelle que les femmes sont sous-représentées sur la scène municipale. En 2017, lors du dernier scrutin, elles représentaient 31,3 % de toutes les candidatures, soit moins du tiers.

«À titre de ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je souhaite de tout cœur que les femmes soient justement représentées aux prochaines élections municipales générales. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant!» a dit la ministre Andrée Laforest, par communiqué.

«La participation des femmes aux processus décisionnels conduit nécessairement à une société plus équitable et plus égalitaire. D'ailleurs, plus les femmes seront présentes en démocratie municipale, plus elles auront l'occasion d'influencer les institutions démocratiques et de les rendre plus accueillantes et adaptées à leur réalité», a indiqué pour sa part la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

«La parité permet d'assurer la richesse et la diversité des points de vue. En s'engageant en politique municipale, les femmes exercent leur leadership et bâtissent notre société», a ajouté la présidente du Conseil du statut de la femme, Me Louise Cordeau.