Entrées par effraction et vols: une récidiviste de Lévis frappe de nouveau

Une résidente de Lévis qui s’est introduite par effraction à plusieurs reprises dans des endroits pour y commettre des vols a plaidé coupable, jeudi, à une kyrielle d’accusations.

Vicky Dubé, 44 ans, s’est présentée seule, jeudi, pour admettre les faits qui lui sont reprochés et qui se sont déroulés lors de trois périodes distinctes soit en juin, octobre et novembre 2019.

Devant la juge Sarah-Julie Chicoine, Dubé qui possède des antécédents en semblable matière, a d’abord reconnu s’être introduite, le 3 novembre 2019, dans un cabanon du chemin de la Grande-Ligne à Québec.

«À l’arrivée des policiers, madame se cachait entre deux véhicules. Mise en arrestation, les agents ont retrouvé lors de la fouille un tournevis et deux sacs réutilisables contenant divers objets comme une agrafeuse, une pile cellulaire, des produits de nettoyage, du tape, une guitare et une sableuse», a mentionné à la Cour le poursuivant, Me Simon-Pierre Lavoie, en ajoutant que 4 comprimés de méthamphétamine et 5 petites fioles de GHB avaient aussi été retrouvés sur Dubé.

Entre le 22 et le 23 septembre 2019, le propriétaire de la Bleuetière Chemin des Alouettes à Lévis a remarqué s’être fait voler dans son commerce. Sur place, les policiers ont retrouvé une tasse réutilisable qui a été analysée par le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal.

«L’objet a ainsi pu être relié à la dame qui a dérobé, à cet endroit, un poêle à raclette, une plaque à induction, une lampe de poche, 12 bouteilles de vin –onze rouges, un blanc–, ainsi qu’un fil électrique», a fait savoir le poursuivant.

Introduction par effraction

Le 1er octobre 2019, Dubé a de nouveau été arrêté alors qu’elle se trouvait dans un immeuble à condo en construction.

«Lors de la fouille, les policiers ont trouvé sur elle des sacs réutilisables, un tournevis et des pinces ainsi que des prises électriques murales encore emballées et de la teinture. Madame sentait également l’alcool lors de son arrestation», a ajouté le procureur.

Vicky Dubé a également plaidé coupable à une accusation de possession de stupéfiants en lien avec une arrestation survenue en juin 2019.

Bien que la dame possède de nombreux antécédents judiciaires en matière d’introduction par effraction, de possession d’outil de cambriolage, de vol et de fraude, son avocat Me Marco Robert a demandé à la Cour d’ordonner la rédaction d’un rapport présentenciel.

Dubé reviendra donc devant le Tribunal en janvier pour les observations sur la peine.