La Côte-Nord continue de rêver au pont enjambant la rivière Saguenay

En plus de provoquer de la grogne, le ralentissement de la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine depuis plus d’une semaine relance l’idée d’un projet de pont sur la rivière Saguenay.

Le traversier Jos-Deschênes II présente un problème au système électronique du propulseur.

Des travaux ont été effectués à distance pour tenter de régler la cause de ce dysfonctionnement. Le manufacturier devrait être sur place en fin de semaine pour réaliser des tests plus avancés. Mais la Société des traversiers du Québec n’a toujours pas fixé de date pour le retour en service du navire.

Entre-temps, les traversées se font aux 40 minutes entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine avec le traversier Armand-Imbeau II. Les conséquences du ralentissement du service peuvent entraîner des retards de livraison ou des retards à des rendez-vous médicaux.

Ce n’est pas la première fois que les deux nouveaux traversiers, construits au coût de 360 M$ au chantier Davie de Lévis, sont en panne depuis leur entrée en fonction il y a un an et demi.

«C’est inacceptable. C’est presque irrespectueux de la région», a déploré vendredi la préfète de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil.

«C’est la porte d’entrée de la Côte-Nord, c’est un levier économique qui est essentiel à notre développement», a rappelé la femme politique.

Mais l’espoir d’un pont sur le Saguenay n’est jamais loin, surtout avec les fréquentes avaries aux traversiers.

«Ça s’est fait en Europe du Nord, des ponts semblables dans des conditions identiques, en quatre ans», a soulevé Marc Gilbert de la Société du pont sur le Saguenay.

«Deux ans d’études, si le gouvernement décidait de mettre le pied sur le gaz dans le cadre de la relance économique, et quatre ans [de construction]. Donc, on pourrait espérer six ans, sept ans. Nous autres, si on l’avait dans sept ans, on serait bien fiers», a-t-il souligné.

Plus tôt cette année, le ministre des Transports, François Bonnardel, a affirmé vouloir étudier la possibilité d’un pont sur le Saguenay dans un concept de corridor économique entre la province et Terre-Neuve-et-Labrador.