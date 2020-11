La Parade des jouets en formule safari

Photo courtoisie

La 19e Parade des jouets Desjardins, sous la thématique « La tempête du siècle », se fera différemment cette année, vous l’aurez deviné. Le samedi 14 novembre, de 10 h à 16 h, vous pourrez parcourir, bien au chaud dans votre voiture, le trajet du défilé pour plonger dans La tempête du siècle.

Ce sont des départs différents, toutes les demi-heures, qui permettront aux familles d’aller à la rencontre de « La tempête du siècle » dans une formule parcours du genre safari qui permettra d’accueillir le père Noël et de vivre ce moment magique en toute sécurité dans une atmosphère de fête lumineuse et musicale, avec chars allégoriques, figurants, musiciens et personnages costumés. Comme à l’habitude, il sera possible pour les enfants de remettre leur lettre adressée au père Noël. Notez qu’il est important de réserver votre départ pour cette grande aventure à partir du 10 novembre 2020 10 h via paradedesjouets.ca. L’accès au site de la Parade se fera sur l’avenue du Colisée.

Un centième anniversaire célébré en grand

Mme Gertrude Couture (photo), doyenne de la résidence Les Jardins Saint-Sacrement (derrière l’église Saint-Sacrement à Québec), a célébré, le 21 octobre dernier, son 100e anniversaire de naissance. Née le 21 octobre 1920 à Sainte-Anne-de-la-Pérade, 4e de la famille et seule fille, elle fut élevée par une tante, sœur de son père, à Hébertville-Station au Lac-Saint-Jean, jusqu’à l’âge de 7 ans (sa mère étant décédée 3 semaines après sa naissance). Après différents séjours au Lac-Saint-Jean jusqu’à l’âge de 34 ans, elle quitte Saint-Joseph d’Alma pour s’établir à Québec, en 1954, où elle trouve un emploi comme téléphoniste à l’Hôpital St-Sacrement. Après plusieurs années au Nouveau-Brunswick (Campbellton et Bathurst), elle retourne travailler en 1974 à l’Hôpital St-Sacrement jusqu’à sa retraite en 1985. À travers cet incroyable cheminement, elle a senti, tout au cours de sa vie, le besoin d’écrire des poèmes. Elle les a rassemblés dans un livre, Les saisons de mon cœur, paru il y a deux ans. Le jour de son centenaire, elle a reçu des messages de la Ville de Québec, du député Jean-Yves Duclos, de la Gouverneure générale du Canada, et ceux de la Reine d’Angleterre. Joyeux centenaire, ma chère Gertrude.

Go Les Filles

Les petits pots de caramel sont de retour. Go Les Filles, qui a pour mission de promouvoir le golf auprès des jeunes filles de la région de Québec, en encourageant les entraîneurs qui proposent des activités stimulantes aux jeunes golfeuses, est en pleine campagne de financement. Vous pouvez vous procurer dès maintenant les pots de caramel à la fleur de sel (photo) au coût de 10 $ pour le format de 190 ml incluant la livraison à domicile. Pour effectuer votre commande, écrivez à golesfilles2000@gmail.com ou contactez l’une des membres du comité (Elizabeth Asselin, Nathalie Carrier, Carole Descombes, Sara-Maude Juneau, Anne Labrecque, Carol-Ann McNicoll, Noémie Ouellette et Anne-Catherine Tanguay).

Anniversaires

Emma Stone (photo), actrice américaine (The Amazing Spider-Man), 32 ans... Ana Ivanovic, joueuse de tennis serbe, 33 ans... Thandie Newton, actrice britannique, 48 ans... Ethan Hawke, acteur américain, 50 ans... Florent Pagny, auteur-compositeur-interprète français, 59 ans... Raymond Bernier, ex-député de Montmorency (PLQ), 68 ans... Sally Field, actrice américaine (La sœur volante), 74 ans... Luigi Leoni, copropriétaire du restaurant Au Parmesan du Vieux-Québec, 78 ans... Danielle Oddera, chanteuse française, 82 ans.

Disparus

Le 6 novembre 2019 : Michael Fray (photo), 72 ans, athlète jamaïcain, spécialiste des épreuves de sprint, ancien codétenteur du record du monde du relais 4 × 100 m... 2018 : Bernard Landry, 81 ans, vice-premier ministre du Québec de 1994 à 2001 et premier ministre du Québec de mars 2001 à avril 2003... 2017 : Richard Gordon, 88 ans, astronaute américain... 2016 : Jean-Paul Paradis, 86 ans, bénévole impliqué depuis plus de 60 ans au sein d’organismes de Boischatel... 2015 : Jean-Guy St-Roch, 75 ans, ancien député de Drummond (1985-1994)... 2014 : Michelle Therrien, 50 ans, ex-animatrice (RDS et Météomédia)... 2007 : Henri Barras, 70 ans, homme de théâtre, originaire de Suisse et arrivé au Québec en 1961... 2006 : Robert A. Boyd, 88 ans, président d’Hydro-Québec de 1978 à 1982...