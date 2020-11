L’ABRI de Québec: une quotidienne web pour réconforter les jeunes

Le producteur Sylvain Parent-Bédard, de ComediHa, a répondu à l’appel du maire Régis Labeaume en un temps record pour mettre sur pied un rendez-vous web quotidien pour les jeunes de 15 à 25 ans, dans le but de leur donner du réconfort et de briser l’isolement en cette période difficile pour eux.

Dès lundi, et jusqu’au 3 janvier 2021, les jeunes pourront se réunir virtuellement tous les jours à 19h30, devant L’ABRI de Québec, une quotidienne web d’environ 45 minutes, enregistrée depuis Québec et diffusée gratuitement sur la plateforme numérique ComediHa.TV.

Un animateur différent par semaine sera le «gardien» de L’ABRI, soit Alexandre Barrette (la première semaine), Catherine Brunet, Nicolas Ouellet, Kevin Raphaël, Mathieu Cyr, Mathieu Dufour et Sarahmée.

Parmi les 200 invités figurent la gardienne de but Kim St-Pierre, la comédienne Ludivine Reding, la gagnante de La Voix Josiane Comeau, l'interprète masculin du dernier gala de l'ADISQ Émile Bilodeau, la plongeuse canadienne de haut niveau Lysanne Richard, et les humoristes Guillaume Pineault et Eddy King. Depuis la France, l’humoriste Kev Adams partagera également des capsules avec les jeunes.

Dans une formule conviviale où entrevues, performances musicales, concours et feux de camp seront au programme, ils aborderont une panoplie de thèmes qui touchent la jeunesse comme la mode, les réseaux sociaux et la confiance en soi, dans le but de leur offrir du soutien, du réconfort et de les inspirer. La formule, très interactive, permettra aux jeunes d’échanger avec les invités.

Le tournage de la cinquantaine d’émissions aura lieu au Centre d’art La Chapelle, une salle de spectacle reconvertie en plateau. Ce n'est nulle autre que Jean-François Blais (La Voix, En direct de l’univers), qui chapeaute ce concept éclaté à titre de producteur et vice-président au contenu.

Un besoin pour les jeunes

Ce projet, qu’on pourrait comparer à une maison des jeunes virtuelle, a été initié par Régis Labeaume, qui a fait appel à ComediHa pour un «show internet quotidien qui fasse du bien à l’âme des jeunes», dans le cadre de sa série d'activités réconfortantes pour égayer l'hiver qui s'en vient.

Photo Didier Debusschère

Dans le contexte actuel, «nous sommes très préoccupés par la capacité des adolescents de gérer cette pandémie», a déclaré le maire de Québec en conférence de presse vendredi.

En deux semaines, ComediHa a réussi à rallier un nombre important de personnalités. «Quand le maire Labeaume a communiqué avec moi il y a à peu près 15 jours, j’ai été très attentif et j’ai compris l’importance du geste qu’on nous demandait», a expliqué Sylvain Parent-Bédard.

Les coûts de production s’élèvent à près de 2,3 millions. La ville finance le projet à hauteur de 720 000$, le reste étant assumé par ComediHa. «J’ai d’ailleurs demandé à ce que personne ne fasse d’argent avec ça, (...) que ce serait une contribution collective à la situation actuelle», a soutenu Régis Labeaume.

L’ABRI de Québec sera présenté du 9 novembre au 3 janvier 2021, du lundi au dimanche à 19h30, sur ComediHa.TV.

Ce qu’ils ont dit

Photo d'archives, AGENCE QMI

«C’est une année qui est tough, encore plus avec les récents événements. Je suis très fier d’ouvrir le bal.»

- Alexandre Barrette

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

«C’est un grand plaisir de me joindre à L’ABRI de Québec. Ça va permettre aux jeunes adultes de se changer les idées, chose très difficile en ce moment. Je vais être là pour les encourager. On va parler de sports, d’activité physique.»

- Kim St-Pierre, gardienne de but intronisée au Temple de la renommée du hockey

Photo d'archives, Agence QMI

«Personnellement, mon public est pas mal jeune, et je sais que la musique fait du bien à cette tranche d’âge là. On va parler de plein de sujets, sans filtre, ensemble, et ce sera le moment de tisser des liens entre générations.»

- La rappeuse Sarahmée