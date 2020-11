Le combat de Marguerite Blais

Nous sommes en pleine Semaine nationale des proches aidants. Le saviez-vous ? Probablement pas. La nouvelle, comme tant d’autres, s’est perdue dans le tourbillon médiatique de la présidentielle américaine.

Idem pour la première loi reconnaissant les proches aidants, adoptée le 28 octobre. Au Québec, elle marque pourtant une avancée sociale majeure. Portée par Marguerite Blais, ministre des Aînés et des Proches aidants, elle est aussi le fruit de nombreuses consultations et d’une contribution remarquable des partis d’opposition.

Pour notre système de santé et des services sociaux, c’est une révolution culturelle. Rien de moins. La loi reconnaît en effet chaque aidant comme une personne devant être traitée avec dignité et sollicitude en tant que partenaire de l’être cher aidé.

Elle leur conférera de nouvelles ressources et services, dont une évaluation professionnelle visant à préserver leur propre santé physique, psychologique et sociale. Même après le décès de la personne aidée.

Plus de 1,6 million d’entre nous

Au Québec, nous sommes plus de 1,6 million à prendre soin d’un proche – aîné, handicapé intellectuellement ou physiquement de tous âges. Dans une société vieillissante, nous serons encore plus nombreux à le vivre.

Sans cette immense contribution, invisible et non rémunérée, notre réseau de santé imploserait d’autant plus. L’interdiction aux aidants de se rendre en CHSLD ce printemps nous en a donné la pleine mesure.

Proche aidante de ma sœur déficiente intellectuelle, j’écris sur ce sujet depuis des années, mais le désintérêt des décideurs politiques était total. Du moins, jusqu’à l’arrivée à la CAQ de l’ex-ministre libérale Marguerite Blais.

Elle s’est assurée du soutien de François Legault et n’a jamais reculé. Comme quoi, ce sont encore les femmes et les hommes qui font l’Histoire. Car cette loi est bel et bien historique.

Or, Mme Blais s’est beaucoup fait brasser ces derniers mois. Certains en ont fait le bouc émissaire du printemps meurtrier dans les CHSLD. Un procès profondément injuste. L’abandon des aînés les plus fragiles relève de tous les gouvernements des 30 dernières années. Même Pauline Marois l’a reconnu.

Briser le silence

Pour les proches aidants, le même silence radio régnait. En entrevue, la ministre Blais s’est dite « très fière » d’y avoir mis fin. Elle m’a confié être sortie « plus forte encore » de la tempête médiatique dont elle a été l’objet.

Elle me raconte qu’en septembre, pour sa fête, elle a reçu « une jolie boîte contenant un message personnel d’encouragement » de chacun des 76 élus de la CAQ. « C’est le plus cadeau que je n’ai jamais reçu, lance-t-elle. Ce geste m’a donné beaucoup de force. »

Elle m’a longuement parlé de son « équipe soudée », du plan d’action et de la première politique nationale qui suivront bientôt. Et que dirait-elle aux Québécois pour les convaincre de l’importance de cet enjeu ?

Sa réponse nous ramène à l’essentiel. « Quand on pense que les aidants décèdent souvent avant la personne dont ils prennent soin, qu’ils s’appauvrissent et s’épuisent, on ne peut plus se permettre de ne pas agir. »

« C’est par la reconnaissance des solidarités familiales et amicales, poursuit-elle, qu’on sera capable collectivement de s’en sortir. On ne peut plus vivre dans une société axée seulement sur la réussite de soi. La pandémie le rappelle aussi, nous devons changer nos valeurs. »

Sa conclusion est à l’avenant : « Un gouvernement a la responsabilité de s’occuper de l’économie, oui, mais pour redonner aux plus fragiles de notre société. C’est son devoir. »