Le projet de loi sur la prolongation de la subvention salariale adopté aux Communes

Le projet de loi la C-9 pour une nouvelle aide au loyer commercial et la prolongation de la subvention salariale a été adopté aux Communes, vendredi.

Le Bloc québécois a tenté d’amender la mesure législative pour interdire l’accès à la subvention salariale aux partis politiques, mais la proposition a été rejetée après que les libéraux, les néo-démocrates et les verts s’y soient opposés.

Le C-9, qui doit encore être approuvé par le Sénat, vise la mise sur pied de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer. Cette mesure, qui est en fait la deuxième mouture d’un précédent programme très critiqué, permet de couvrir jusqu’à 65 % du loyer ou des paiements hypothécaires d’entrepreneurs durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Les entreprises qui doivent fermer leurs portes en raison des consignes sanitaires se qualifieront à un 25 % supplémentaire.

Le C-9 a aussi pour but de prolonger la subvention salariale jusqu’à l’été prochain. Le taux actuel de la subvention, qui est à 65 %, est gelé jusqu’au 19 décembre, pourcentage qui devra ensuite être révisé.

Le Bloc québécois s’attendait à ce que son amendement pour empêcher les partis politiques de toucher la subvention salariale soit adopté. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet pensait pouvoir compter sur l’appui des libéraux, en plus de celui des conservateurs, puisqu’il dit avoir reçu des indications en ce sens jusqu’à la toute dernière minute. Un problème dans la formulation de l’amendement serait à la source de la «volte-face» des troupes de Justin Trudeau et le Bloc québécois promet de revenir à la charge par un nouveau procédé législatif.

«C’est une évidence que les partis politiques dont les gains – ou ce qu’ils ont accumulé au cours des six derniers mois – est de l’ordre de 26 ou 27 millions de dollars ne devraient pas avoir accès à la subvention salariale destinée à aider des organisations sans but lucratif et des entreprises», a-t-il martelé après le vote en Chambre.

Le Parti libéral, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert ont tous eu recours à la subvention salariale pour, disent-ils, éviter de mettre à la porte des employés durant la pandémie.

Les libéraux et conservateurs ont cessé de toucher cette aide gouvernementale à la fin de l’été et le parti d’Erin O’Toole promet de rembourser les sommes perçues de mars à août (environ 700 000 $) à condition que les autres formations politiques fassent de même. Le PLC a pour sa part reçu environ 1,2 million $.