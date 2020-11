Les Québécois en zones rouges invités au resto à Ottawa

Les restaurants et les bars d’Ottawa pourront de nouveau accueillir, dès samedi, des clients à l’intérieur de leurs établissements, ce qui fait rager les propriétaires de ce type de commerce de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

Pendant que leur voisine ontarienne passe au code orange, la Ville de Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont été maintenues, plus tôt cette semaine, en zone rouge par le gouvernement du Québec.

«Il n’y a pas si longtemps, on bloquait les ponts pour éviter que les résidents de l’Ontario ne viennent au Québec. C’est inconcevable, c’est le monde à l’envers», s’est insurgé Nicolas Cazelais, propriétaire de la microbrasserie Gainsbourg, située dans le centre-ville du secteur Hull.

«Ils nous pénalisent, ça va tuer l’économie», a pour sa part prétendu Charbel Karakouzian, propriétaire de Naples Pizza, situé non loin sur la rue Montcalm.

Barème

Les deux restaurateurs craignent de perdre une partie de leur clientèle qui profitera du redoux du week-end pour aller prendre un verre ou une bouchée chez de nouveaux compétiteurs qu’ils adopteront peut-être par la suite.

Ils pestent aussi contre les «supposés barèmes» établis par la Santé publique du Québec pour déterminer la couleur d’une région.

«Les indicateurs ne sont pas clairs, c’est complètement subjectif», a estimé M. Cazelais, lui-même assis dans un restaurant des Laurentides, lorsque joint au téléphone par l’Agence QMI. «Les critères ne sont pas justifiés, ça ne fait pas de sens depuis le début», a renchéri M. Karakouzian.

La Santé publique régionale dit baser sa décision, entre autres, sur le nombre d’hospitalisations, qui est deux fois plus élevé par 100 000 habitants en Outaouais que du côté d’Ottawa.

«La situation actuelle ne permet pas d’assouplir les mesures à court terme», a fait valoir sa directrice, la Dre Brigitte Pinard, qui a rappelé qu’il n’est pas recommandé aux citoyens en zones rouges d’aller dans les régions voisines ou hors de la province.

Retour du balancier

Plusieurs propriétaires de restaurants et de bars du marché By à Ottawa se frottent déjà les mains à l’idée de voir gonfler leur clientèle de Québécois au cours de la fin de semaine.

«Quand j’étais jeune, je traversais à Hull parce que les bars fermaient plus tôt à Ottawa. C’est comme un retour de balancier», a dit John Borsten, propriétaire de cinq restaurants, dont The Grand Pizzeria, Zak’s et la brasserie Métropolitain.

«On a beau répéter de privilégier l’achat local, j’irais moi-même où les salles à manger et terrasses sont ouvertes», a affirmé Charbel Karakouzian.

Les restaurants et bars d’Ottawa pourront offrir leurs places intérieures avec un maximum de 50 personnes à la fois, dont quatre clients par table au plus. La vente d’alcool devra se terminer à 21h et les portes fermeront à 22h.