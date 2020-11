L’Océanic signe un premier gain cette saison

RIMOUSKI | Raphaël Audet a bloqué les 28 tirs dirigés vers lui et William Dumoulin a marqué le seul but de la rencontre pour permettre à l’Océanic de Rimouski de remporter sa première victoire de la saison après sept revers, un gain de 1-0 vendredi à domicile face au Drakkar de Baie-Comeau.

«Je suis content pour les gars. On a joué plusieurs matchs comme ça cette saison et enfin ça tourne de notre côté. Raphaël Audet fait tout ce qu’on lui demande. Il défie les lancers. On lui demande de se battre devant le filet. La défensive a été très solide», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Son vis-à-vis, Jean-François Grégoire, a également aimé la performance des siens. «Ce fut un bon match. L’Océanic joue une défensive très serrée. Il va falloir améliorer notre présence au filet pour le match de demain», a-t-il commenté.

Photo Alexandre D’Astous

Le seul but du match inscrit en première

L’Océanic a dominé la première période d’un bout à l’autre. Promu sur le premier trio, William Dumoulin a brisé la glace sur un lancer «papillon» qui a trompé la vigilance de Lucas Fitzpatrick. Andrew Coxhead et Justin Bergeron étaient complices. Ce but a donné des ailes à l’Océanic qui a continué de menacer par la suite. Bergeron croyait bien avoir doublé l’avance des siens en fin de période, mais il y aurait eu un hors-jeu en entrée de zone. Peu sollicité, Raphaël Audet a quand même réalisé un ou deux beaux arrêts.

Photo Alexandre D’Astous

Audet intraitable

Le Drakkar a dominé 13-9 dans les lancers en deuxième période, mais le cerbère de l’Océanic a été intraitable. L’Océanic a menacé, dans les derniers moments de l’engagement, ainsi que lors d’une supériorité numérique en début d’engagement. Le défenseur Brandon Casey a disputé l’un de ses bons matchs cette saison.

Aucun but n’a été inscrit en troisième période alors que le gardien Audet a fermé la porte. Lucas Fitzpatrick a aussi été très solide devant la cage du Drakkar, l’Océanic a menacé à quelques reprises.

En bref

L’Océanic comptait sur le retour au jeu des défenseurs Anthony D’Amours et Simon Maltais. Serge Beausoleil est toutefois toujours privé des services des attaquants Zachary Bolduc, Frédéryck Janvier et Nathan Ouellet, tous blessés, ainsi que des Européens Adam Raska et Alexander Lazarev. Le défenseur Frédéric Brunet est laissé de côté. Le Drakkar ne compte aucun joueur blessé. Les deux mêmes équipes s’affrontent de nouveau samedi à 16h à Rimouski.