McDonald’s ferme un second restaurant à Québec

Un second restaurant McDonald’s ferme ses portes temporairement à Québec en raison d’un employé infecté à la COVID-19, quelques semaines après avoir fermé un de leur établissement de Charlesbourg pour les mêmes motifs.

• À lire aussi: COVID-19: un quatrième restaurant McDonald’s fermé à Montréal

Jeudi, un employé de la succursale située au 825 route Jean-Gauvin, dans le secteur de Cap-Rouge, a signalé à ses supérieurs être « présumé positif » à un test de COVID-19, explique la chaîne de restauration rapide par voie de communiqué.

La direction de la franchise a donc pris la décision de fermer ses portes pour effectuer un nettoyage et un assainissement des lieux par une entreprise spécialisée, par « mesure d’extrême prudence ».

Bien qu’on n’indique pas de date de réouverture, on précise qu’on « travaille à assurer la réouverture le plus rapidement et le plus sécuritairement possible ».

Le dernier quart de travail effectué par l’employé en question était le 1er novembre, entre 13h et 18h30. Tous les équipiers qui ont pu être en contact avec lui ont été placés en isolement préventif.

McDonald’s invite tout client qui aurait visité l’établissement à ce moment précis de suivre les directives de la santé publique.