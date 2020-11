Péladeau écorche le ministre Guilbeault

Pierre Karl Péladeau, le grand patron de Québecor, s’en est pris hier au projet de loi C-10 du ministre de Patrimoine canadien, Steven Guilbeault, qui veut forcer les Netflix à contribuer financièrement à la création de contenu d’ici.

« Ils ne soulèvent pas la question de Radio-Canada, qui est un compétiteur malheureux et illégitime du secteur privé », a laissé tomber M. Péladeau, hier, lors de la téléconférence de l’annonce des résultats du troisième trimestre.

Selon lui, le projet de loi visant à soumettre les géants du web a des lacunes.

« Le diffuseur public devrait avoir sa propre mission », a-t-il insisté. Rappelons que le projet ne propose pas que Radio-Canada élimine la publicité.

S’inspirer du Québec

Au passage, Pierre Karl Péladeau a accusé Ottawa de figer quand vient le temps de taxer les géants.

« Ils disent qu’ils attendent et dépendent de la taxation internationale pour avancer. Or, on est au Québec et le gouvernement a imposé des taxes de vente aux Netflix et aux autres », a-t-il dit.

Par ailleurs, hier, lors de la conférence, le PDG de Vidéotron, Jean-François Pruneau, s’est dit ouvert à offrir des services sans fil hors Québec avec un partenaire si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) lui permet de le faire avec son service Fizz.

Québecor a vu ses revenus bondir de 3,6 % au 3e trimestre pour s’établir à 1,11 milliard $ cette année, en plus de voir son BAIIA ajusté augmenter de 4,1 millions $, ou 0,8 %, pour la même période, à 513,4 M$.

Son bénéfice net attribuable aux actionnaires a pris le chemin inverse, passant de 178,5 millions $ (0,70 $ par action de base), l’an dernier, à 140,9 millions $ (0,56 $ par action de base) à la même période cette année, en baisse de 37,6 millions $, ou 21 %.

Au cours du trimestre, le secteur Télécommunications a affiché une croissance de 61,2 millions $ (7,0 %) de ses revenus.

Du côté de la filiale Vidéotron, les revenus en équipements vendus aux clients ont bondi de 60,9 millions $, ou 87,5 %, au troisième trimestre de 2020, en téléphonie mobile de 12,7 millions $, ou 8,2 %, et en accès internet de 6,2 millions $, ou 2,2 %.