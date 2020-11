PGA: un nouveau meneur à Houston, Conners se rapproche

L’Américain Sam Burns se retrouve en tête à l’Omnium Vivint Houston, au Texas, après avoir rapporté une carte de 65 (-5) au terme de la deuxième ronde, vendredi. Pour sa part, le Canadien Corey Conners a profité de cette journée pour se rapprocher au quatrième rang.

Burns a réussi cinq oiselets, dont quatre sur le neuf d’aller, et a joué la normale à chacun des autres trous. Sa performance lui a permis de porter son cumulatif à 133 (-7) et de faire un bond de sept places au classement.

L’Américain possède deux coups d’avance sur ses plus proches rivaux, l’Australien Jason Day et le Mexicain Carlos Ortiz, qui sont à égalité au deuxième rang.

Meneur à l’issue de la ronde initiale, l’Américain Brandt Snedeker a glissé au quatrième rang après avoir conclu la journée avec un pointage de 71 (+1). Il se trouve à égalité avec quatre autres golfeurs, dont le Canadien Corey Conners.

L’Ontarien a retranché trois coups à la normale de 70 en enregistrant notamment quatre oiselets. Il a commis son seul faux pas au 18e trou, en faisant un boguey. Avec un total de 136 (-4), il a trois coups de retard sur le meneur.

À son premier tournoi depuis qu’il a vaincu la COVID-19, Dustin Johnson a connu une bien meilleure journée vendredi. Après avoir entrepris le tournoi avec une ronde de 72 (+2), il a enchainé avec une carte de 66 (-4). Le numéro un mondial a enregistré six oiselets et deux bogueys, ce qui lui a permis de gagner 48 places au classement et de s’installer au 14e rang. Avec un cumulatif de 138 (-2), il est à cinq coups du sommet.

Dure journée pour les Canadiens

Outre Conners, les autres Canadiens présents à Houston ont connu une ronde plutôt difficile. Mackenzie Hughes a glissé au 46e rang après avoir joué 72 (+2). Avec son total de 142 (+2), il se trouve à neuf coups de Burns.

Pour sa part, David Hearn a reculé de 41 places et pointe au 114e échelon après avoir rapporté une carte de 77 (+7) vendredi. Il est à 17 coups du meneur. Graham DeLaet s’est quant à lui retiré du tournoi.

Interrompue par la noirceur, la deuxième ronde sera complétée samedi matin.