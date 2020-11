Un oiseau rare

Pas facile pour un Québécois de s’établir dans la Ligue nationale de crosse (NLL). Le Montréalais Stéphane Charbonneau est l’un des très rares oiseaux à y être parvenu. Après deux saisons, il est devenu un pilier de la brigade défensive des Wings de Philadelphie.

À la sueur de son front et en passant par un petit chemin raboteux, le choix de cinquième tour des Roughnecks de Calgary au repêchage de 2017 ne croyait jamais atteindre le meilleur circuit de son sport.

C’était il y a moins de cinq ans quand il jouait avec le Lakeshores de Barrie, dans la Ligue junior A de l’Ontario. Grâce à l’entraîneur Mike Kloepfer qui a vu son potentiel, Charbonneau a aperçu toutes les possibilités s’offrant à lui. Il a progressé afin de grimper au niveau suivant.

« Jusqu’à ce moment, c’était irréaliste de réfléchir au niveau professionnel. J’ai bâti ma confiance à Barrie après être passé à Akwesasne. J’ai bien fait de sortir de ma région natale pour avancer », a raconté le Montréalais âgé de 24 ans, en entrevue avec Le Journal.

Après son passage à Barrie, il a traîné son baluchon jusqu’en Colombie-Britannique, où il a ajouté de précieux outils à son coffre.

« Quand j’ai participé à mon premier camp d’entraînement chez les pros à Calgary, j’ai bien vu que je pouvais jouer à ce niveau. Et j’avais bien fait en plus », a expliqué celui qui n’a toutefois jamais disputé un match dans l’uniforme albertain.

Chance unique

Un dur coup, mais il n’a pas baissé les bras. Le destin a frappé quand les Wings, pilotés par l’entraîneur-chef Paul Day, lui ont offert un contrat. Celui-ci l’avait vu à l’œuvre à son passage en Ontario.

Le Québécois a saisi sa chance et force est d’admettre qu’après deux saisons, Day avait vu juste. À sa première saison en Pennsylvanie, Charbonneau a terminé au quatrième rang parmi les défenseurs du circuit en vertu de ses 20 points en 18 matchs. L’an dernier, il a pris le 10e rang en inscrivant 9 points en 14 parties.

« J’ai trouvé mon rôle dans cette équipe. Je ne me considère pas comme le meilleur joueur, mais je sais contribuer aux succès de l’équipe en appliquant mon style, a indiqué l’arrière de 5 pi 11 po et 175 livres. Je bouge bien, je suis rapide et je me positionne bien sur le terrain. Ma bonne relation avec l’entraîneur me met en confiance, ce qui me permet de livrer mon maximum. »

Son éthique de travail irréprochable est par ailleurs l’une de ses qualités dominantes.

Fin abrupte

Dommage que la saison 2019 ait pris fin en queue de poisson en raison de la pandémie de COVID-19. Les Wings reluquaient les éliminatoires alors qu’ils détenaient l’un des deux tickets « wild card » à leur troisième saison depuis leur retour dans la ligue.

« On a vécu une longue attente au printemps. On pensait bien revenir au jeu, mais quand la direction a annoncé l’annulation du restant du calendrier, on l’a difficilement accepté », se souvient Charbonneau.

Comme les salaires ne sont pas tellement élevés dans la NLL, les joueurs occupent un emploi durant la semaine et le week-end venu, ils rejoignent leurs coéquipiers. En regardant la situation sanitaire s’envenimer depuis son domicile d’Oakville au printemps, le Montréalais a décidé de rentrer au bercail.

Il s’est trouvé du boulot dans une entreprise de la métropole au début de l’été. Il attend avec impatience le début de la prochaine saison. Composée de 13 formations, dont cinq au Canada, la NLL a annoncé la semaine dernière un possible retour au jeu à la mi-avril.

Feu vert trop tardif

Photo courtoisie, Wings de Philadelphie

Il y a belle lurette qu’Angus Goodleaf ne s’est pas placé devant un filet de la Ligue nationale de crosse. Le gardien de Kahnawake était fin prêt en mars, mais le satané coronavirus l’a empêché de renouer avec l’action.

Le colosse de 6 pi 2 po et 275 livres avait enfin reçu le feu vert des médecins six mois après avoir failli laisser sa peau sur le terrain.

Retour dans le temps lors du championnat senior de la Presidents Cup, qui avait lieu en août 2019 tout juste de l’autre côté du pont Mercier. À la fin d’une période, Goodleaf s’est effondré en route vers le vestiaire, victime d’un arrêt cardiaque à l’âge de 32 ans. Il avait ensuite passé près de deux semaines à l’hôpital.

Le double champion de la NLL chez les Knighthawks de Rochester en 2013 et 2014 devait porter les couleurs du Riptide de New York la saison dernière. Il n’a jamais enfilé le chandail.

« Cela fait longtemps que je n’ai pas joué. Je ne crois pas que je resterai marqué par cette crise cardiaque. Quand je me place devant le filet, je pense au jeu, a signalé Goodleaf, qui s’est joint aux Wings de Philadelphie cet été. Je ne savais pas si je pouvais encore espérer poursuivre ma carrière pro. Je suis reconnaissant que les Wings m’aient accordé cette opportunité.

« Je vais retrouver d’anciens coéquipiers avec qui j’ai joué à Rochester, a ajouté le gardien comptant 11 victoires professionnelles. Je crois qu’on pourrait faire des dommages en séries. Je vais aussi faire connaissance avec Steph Charbonneau. »

Dure année

Comme bon nombre de Canadiens, Goodleaf a traversé une dure année 2020. Non seulement la pandémie l’a empêché de revenir au jeu après avoir surmonté une effroyable expérience, mais elle lui a aussi coûté son emploi.

Résidant maintenant dans la réserve des Premières Nations à Six Nations, en banlieue de Brantford et Hamilton, en Ontario, il travaillait jusqu’en mars pour un manufacturier d’équipements de crosse.

« Décidément, mars n’a vraiment pas été un bon mois, a-t-il soutenu avec une pointe d’humour en entrevue. Je ne suis pas revenu au jeu et j’ai perdu mon job. Je ne sais pas ce que la saison 2021 nous réserve. Je souhaite qu’elle soit meilleure que ce qu’on vit depuis mars. »