BÉLANGER, Raymond



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 novembre 2020, à l'âge de 90 ans et 2 mois, est décédé monsieur Raymond Bélanger, époux de feu madame Irène Gariépy, fils de feu madame Émilia Ardouin et de feu monsieur Joseph Aimé Bélanger. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, ses cinq enfants Louise (Gérard Melançon), Michèle, Daniel (Mélissa Hébert-Gagnon), Caroline (Louis Goulet), Nathalie (Nicolas Garant); ses petits-enfants Pierre-Luc (Josianne Maheu) Sophie, Guillaume (Marie-Ève Morin), Sébastien (Audrey Lévesque), Estelle (Alexandre Gagné), Émilie, Antoine (Vicky Ouellet), Adrian (Alexandra C. Guimond), Étienne (Laurie Johnson), Océane, ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants chéris, Pénélope, Béatrice, Charles-Émile et Sophia, ses sœurs Graziella et Marguerite, ses belles sœurs Thérèse Gariépy, Dinah Cavanagh et Carmen Payen, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il est parti rejoindre sa chère épouse Irène et son petit-fils adoré Gustave, ses parents Émilia et Joseph Aimé, ses frères et sœurs, Fernande, Roland, Yvette, Monique, Thérèse, Adrien, Aline, Rita, Laurette, Guy et Claire, ainsi que plusieurs autres belles sœurs, beaux-frères et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel :info@societealzheimerdequebec.comsite web : www.societealzheimerdequebec.com.