FORTIN, Raymond



À la résidence Côté Jardins, le 25 octobre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Raymond Fortin, un homme infiniment doux, drôle et bienveillant. Il a servi dans l'armée canadienne au Canada et en Europe, s'est rendu à quelques reprises jusqu'au pôle Nord avec la Garde côtière canadienne puis a travaillé comme mécanicien de machines fixes au CÉGEP de Sainte-Foy jusqu'à sa retraite. Il était l'époux de feu Yolande Morisset, fils de feu Joseph Fortin et de feu Alice Caron. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il demeurait à Québec (Sainte-Foy).Il laisse dans le deuil ses enfants : Hugues (Roxane Côté), Rémi (Julie Michaud), Normand (Sonia Lacroix) et Nadine (Dominic Paquet); ses petits-enfants : Catherine, Dimitri, Laurianne, Jérémi, Sarah, Xavier, Antoine, Gabriel, Charles-Étienne, David, Noémie, Émile et Alexandre; ses sœurs : Thérèse (feu Jacques Brion) et Marie (Roland Martel); son beau-frère et ses belles-sœurs : Guy (Gemma Gravel), Antoinette (feu Charles-A. Roy) et Céline (Jean-Louis Simon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 12 h 30 à 14 h 30 auLes cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval du Cimetière Belmont. La famille tient à remercier Dr Lucie Beaulieu de la Cité Médicale, ainsi que tout le personnel dévoué de la Résidence Côté Jardins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec www.diabete.qc.ca ou au 1-800-361-3504.