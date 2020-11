LEFEBVRE, Germain



Au CHUL, le 31 octobre 2020, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé monsieur Germain Lefebvre, époux de feu madame Claudette Mclaughlin, fils de feu madame Marie-Berthe Larouche et de feu monsieur Edmond Lefebvre. Il demeurait à Alma.Il laisse dans le deuil ses filles: Colette (Patrice Gaudreault) et Diane (Michel Bédard); son fils André (Nathalie Duchesneau); ses petits-enfants: Kassandra Lefebvre-Langlois, Jimmy Lefebvre-Langlois et Alex Lefebvre; ses arrière-petits-enfants: Ali, Aisha et Malick; ses frères et ses soeurs: Francine (feu Laurent Tremblay), Réjeanne (feu Benoît Émond), feu Marthe (Charles-Émile Gauthier), Monique (feu Bertrand Gauthier), Joseph-Louis (Diane Gervais), Roger (Michelle Gauthier), Nicole (Jean-Marc Brisson), Serge (Claire Bouchard) et Michel (Renée Lemieux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com.