BOUTIN, Jean-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 octobre 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Boutin, époux de madame Gabrielle Royer. Il était le fils de feu Edmond Boutin et de feu Alice Godbout. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gabrielle, ses enfants: Robert (feu Jeannine Bilodeau), Ginette, Lise (Jocelyn Gagné), Pierre (Claire Marquis et ses enfants Michaël et Marion); ses petits-enfants: Hugo, Mélanie (Jonathan Fortin), Marilou (François Lemieux); ses arrière-petits-enfants: Étienne et Alexe Fortin, Antoine Lemieux; son frère Ernest; sa belle-soeur Simonne (feu Philippe Dubé); ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Marié à Gabrielle Royer depuis le 1er juillet 1950, Jean-Louis Boutin a réalisé son rêve en ouvrant le premier magasin de meubles à St-Étienne-de-Lauzon, soit Ameublement St-Étienne Enr., en 1981. Il a aussi été très apprécié pour son apport à la communauté en tant que Membre des Chevaliers de Colomb (3e degré). Un merci chaleureux à tout le personnel soignant de l'Urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur présence et leur dévouement. La famille vous accueillera à la maison funérairele mardi 10 novembre 2020 de 15h à 17h et de 19h à 21h ainsi que mercredi à compter de 9h30.