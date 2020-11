SMITH, Lucette



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 3 novembre 2020, à l'âge de 81 ans est décédée dame Lucette Smith. Née à Shelter Bay, le 24 février 1939, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Boudreau et de feu monsieur Peter Smith. Elle demeurait à Québec.Madame Smith laisse dans le deuil son ami de cœur Pierre Coiteux et ses enfants Serge (Nancy H.-Pelletier), Sylvie et leurs enfants; sa sœur Pierrette (feu Laurien Gaumont); sa belle-sœur Sarah-Anne Bond (feu Walter Smith); son beau-frère Louis-Philippe Gaumont (feu Églantine Smith) ainsi que de plusieurs neveux , nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Lucette était également la sœur de : Philippe (Alma Bond), Irène (Omer Gaumont), Rolande (Lucien Méthot), Jeannine (Roland Letarte), Rose-Armande (Joachim Boudreault), tous décédés. La famille remercie tout le personnel du B-8 de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site : www.fqc.ca.ca, Tél. : 1-877-336-4443.Les funérailles sont sous la direction de :