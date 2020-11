LANGLAIS, Robert



Au Centre Hospitalier Saint-François, le 3 novembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Robert Langlais, fils de feu Fernande Gagnon et de feu Georges Langlais. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule mardi 10 novembre 2020, de 9 h à 11 h. Il laisse dans le deuil ses enfants : Tamari (Joshua Lamorie) et Raphaël (Mélissa Belley0; ses petits-enfants : Isaac et Yohann Lamorie, Oliver Jean et Naomi Langlais; son frère et sa sœur : Daniel et France (Philip Proulx); son neveu Ryan Proulx; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à tout le personnel de Centre Hospitalier Saint-François qui a su adoucir ses derniers mois parmi nous. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Programme de recherche de la Société d'Alzheimer https://alzheimer.ca/fr/la-recherche/le-programme-de-recherche-de-la-societe-alzheimer