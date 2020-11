LACOMBE, Line



À St-Flavien, le 30 octobre 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Line Lacombe, épouse de feu monsieur Pierre Montminy. Elle était la fille de feu Ulric Lacombe et de feu Yvette Coulombe. Native de Montmagny, elle demeurait depuis peu à St-Flavien. Elle laisse dans le deuil sa fille Marilou et son gendre David; ses sœurs Ginette et Sylvie, ses beaux-frères Jacques et Gaston; ses belles-sœurs Denise, Huguette et France, ses beaux-frères Denis, Jacques et Denis; ses chers neveux et nièces Alexandre, Mathieu, Michael, Sarah, Jean-Marc, Yves, François, Julie, Caroline, Sandra, Jason et Jennyfer; ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Lacombe et Coulombe, ainsi que de nombreux ami(e)s. Un remerciement spécial aux équipes de soins qui l'ont accueillie au cours des deux dernières années.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny.