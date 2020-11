BOULANGER, Huguette Samson



À son domicile, le 31 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Huguette Samson, épouse de feu monsieur Jean-Paul Boulanger, fille de feu madame Germaine Samson et de feu monsieur Antonio Samson. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil sa fille, Louise (Éric Allard); son petit-fils, Olivier (Vivianne Richard) et son père, Germain Bernier; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Boulanger : Lucille (feu Joseph Carrier), Thérèse (feu Raymond Lemieux), Denise (feu Rodger Glover) et Claude (Micheline Potvin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de : feu Jacques (Adrienne Simard), feu Denise (feu Jean-Paul Langlois) et feu Pauline. Elle était aussi la belle-sœur dans la famille Boulanger de : feu Raoul (feu Irène Lemay), feu René (Lucette Brochu), feu Gaston (feu Marguerite Fournier), feu Marcel, feu Germain, feu Roger (feu Madeleine Bilodeau), feu Gilles (feu Magella Landry) et feu Suzanne. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 14 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier l'équipe du CLSC de St-Romuald pour le soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau # 180, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.comSite web : www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Québec, Téléphone : 1-866-343-2262Courriel : info@src-crs.caSite web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.