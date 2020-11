DION, Marc



À Québec, le 29 octobre 2020, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Marc Dion, fils de feu madame Yvette Côté et de feu monsieur Majella Dion. Marc a pris son envol, entouré d'amour et dans la dignité chez lui à Limoilou.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs : feu Yves (Sylvie Morin), Marie et Anne (Jocelyn Buteau); ses nièces et neveu qu'il adorait: Florence et sa petite Flavie, Béatrice, Madeleine, Émilie, Charles et Isabelle; ses oncles et ses tantes; ainsi que de nombreux cousins, cousines, ami(e)s et son chat Caramel, fidèle et précieux compagnon. La famille tient à remercier ses nombreux amis et intervenants qui, tout au long de sa vie, lui ont offert leur amitié et leur support. Vous étiez tellement importants pour lui. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Villa Ignatia Inc., 2480, Chemin Ste-Foy, Québec, QC, GIV IT6, ou via CanaDon.org.