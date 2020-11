DUBÉ, Rita Martin



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 1er novembre 2020, est décédée à l'âge de 89 ans, madame Rita Martin, épouse de feu Jean-Marc Dubé et mère de feu Jacques Dubé. Elle demeurait à Québec., de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Émilie Dubé et son petit-fils William Lévesque ainsi que leur mère Sylvie Caron, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des Centres d'hébergements D'Assise et Saint-Jean-Eudes pour les soins apportés à madame Martin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, 6000, 3e Avenue Ouest, Québec (Qc), G1H 7J5, 418 627-1124.