RICHARD, Pierre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 31 octobre 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Pierre Richard, fils de feu monsieur Georges-Henri Richard et de feu madame Madeleine Doré. Il demeurait à Cap-Santé.et de là, au cimetière Sainte-Famille de Cap-Santé. Monsieur Richard laisse dans le deuil son frère Guy, ses soeurs Thérèse (Claude Audet), Hélène (Normand Rousseau), feu André, feu Nicole (Denis Noreau); ses neveux et nièces : Éric, Nadine et Hélène Audet, Julie Richard, Karine et Yanick Noreau; son cousin Jean-Luc Frenette ainsi que plusieurs ami(e)s.Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. santeportneuf.ca