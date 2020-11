PETTIGREW, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jacques Pettigrew, époux de madame Gisèle Proulx, fils de feu Cécile Blais et de feu Cyrille Pettigrew. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 novembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 20 h 30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière Mount Hermon à une date ultérieure en toute intimité.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Louis (Estelle Couture), Charles (Isabelle Côté) et François (Véronique Campeau); ses petits-enfants : Anne-Marie, Jean-Thomas, Florence et Guillaume; ses sœurs et son frère : feu Claire (Jacques Cauchon), Lucille (Georges Fontaine), Georges (Suzanne Martineau) et Louise; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Proulx : Jeannine (feu Florian Corriveau), Sr Marguerite, André (feu Claire Hunter), Pierrette (feu Paul-Émile Prémont), Jacques (Ginette Boily), feu Fernande, Marcel, Narcisse (Thérèse Vézina), Louise (Léopold Turcotte), Michel (Louise Gosselin), Jules (Lise Clavet), Céline et Yvan (Carolle Samson); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.