PAQUETTE, Jean-Claude



Décédé le samedi 24 octobre, 2020 à l'âge de 86 ans. Il était le fils de feu Alphonse Paquette et de feu Yvonne Paquette (née Charland). Il était l'époux bien-aimé de feu Gabrielle Paquette (née Dubé). Il laisse dans le deuil ses chers enfants: Denis (Carole Bertrand), Gilles (Joanne Blagdon), Lise (Terry Hartshorn), Sylvie et Marc; ainsi que ses petits- enfants adorés: Daniel, Michelle, Éric et Christopher et son arrière-petite fille Florence. Il laisse également sa sœur Louise et son frère André, plusieurs nièces, neveux et amis.En mémoire de Jean-Claude, des dons à Autism Support Network https://www.canadahelps.org/en/charities/autismsupportnetwork/ seraient grandement appréciés. Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à: www.racinerobertgauthier.ca. La famille Paquette souhaite remercier les employés du deuxième étage au CHSLD La Pietà pour leurs soins prodigués auprès de Jean-Claude.