PARÉ, Mariette Samson



Au Centre d'hébergement de Sainte-Claire, le 26 octobre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Mariette Samson, épouse de feu monsieur Marcel Paré, fille de feu Albert Samson et de feu Marie-Anne Blouin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lucie (Yolande Lépine), Diane (Michel Hudon), Michel (Johanne Lavoie) et Claude (Lise Marcoux); ses petits-enfants : Emmanuel (Évelyne), Mélodie, Mathieu (Stéphanie), François (Audrey), Kathleen, Laury, Bastien (Anna) et Mérédith; ses arrière-petits-enfants : Noah, Mia et Isaac. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Roger (feu Colette Brochu), feu Pierrette (feu Roger Gagnon), feu Jacques (feu Colette Bilodeau), feu Suzanne (feu Eric Weyman), feu Julienne (feu André Gagnon), Yvon (Monique Caron), feu Jules (feu Claudette Bilodeau), feu Jean (Suzanne Lemieux), Robert (Céline Huot), Micheline, feu Claire et de Louise (Denis Pelletier); de la famille Paré : feu Paul (feu Marcelle Gimaël), feu Yvette (feu Marc Brousseau) et feu Jean-Yves (Andrée Manseau); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://dons.mspdulittoral.com/.La famille vous accueillera aule mardi 10 novembre de 19h à 22h et le mercredi 11 novembre de 9h à 10h30.