Biden est le total opposé du président sortant

Le président qu’ont choisi les Américains incarne un certain retour à la normalité, avec un profil aux antipodes du caractère agressif du président sortant.

Joseph Robinette Biden Jr, qu’on dit rassembleur, modéré et centriste, fêtera ses 78 ans le 20 novembre. Il deviendra le président des États-Unis le plus âgé au moment de son investiture en janvier. Ironiquement, il détrône ainsi Donald Trump, qui détenait ce record avant lui.

Joe Biden a souffert de bégaiement quand il était jeune. Il vient maintenant d’être élu président de la première puissance mondiale.

Il a finalement atteint le sommet d’une carrière politique d’un demi-siècle et accédé au rêve qu’il caresse depuis une trentaine d’années.

Couloirs du pouvoir

Sénateur de 1973 à 2009 puis vice-président sous Barack Obama de 2009 à 2017, il a arpenté pendant des décennies les couloirs du pouvoir à Washington.

Connu pour être parfois gaffeur, il s’est notamment mélangé dans le nom de ses petites-filles lors d’un rassemblement mardi, le jour de l’élection. Le genre d’erreurs qu’a utilisées Trump pour le taxer de « sénilité » pendant la campagne.

Tout au long de son parcours, le mauvais sort semble s’être acharné sur Biden.

Il n’avait pas 30 ans quand il a perdu son épouse et sa fille dans un accident de voiture en 1972, soit un mois après son élection surprise comme sénateur.

En 2016, il aurait pu se lancer dans la course présidentielle contre Donald Trump, mais son fils aîné venait de mourir d’un cancer du cerveau.

Cette année, c’est la pandémie de COVID-19 qui est venue brouiller les cartes pour l’ex-bras droit d’Obama en paralysant la campagne en mars. Pendant des mois, les règles sanitaires qu’il a tenu à respecter l’ont privé de l’un de ses atouts : le contact direct avec les électeurs.

Controverses

Plusieurs controverses ont jalonné sa longue vie politique. Par exemple, il avait voté pour la guerre en Irak en 2003.

Dans les années 1970, il s’était opposé à la politique visant à transporter des enfants noirs dans des écoles à majorité blanche pour favoriser la mixité.

La sénatrice noire Kamala Harris ne s’est pas gênée pour le lui reprocher en plein débat télévisé. Mais pas rancunier, Biden l’a choisie comme colistière.

La fin du chaos

En fin de compte, les Américains auront répondu à l’invitation de Biden à mettre dehors le « chaos » qu’a représenté Trump au cours des quatre dernières années.

Et par suite des douloureux deuils qui ont marqué sa vie, plusieurs observateurs associent Biden à la compassion et à l’empathie, deux termes à l’opposé de ceux qui qualifient les politiques de Trump.

En janvier, Biden avait confié ceci à propos de son fils décédé : « Tous les matins je me lève et [...] me demande : “Est-il fier de moi ?” »

-Avec Dominique Scali et Hugo Duchaine