LANGLOIS, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Pierre Langlois, fils de feu Blanche Loubier et de feu Léopold Langlois. Il était natif de St-Charles de Limoilou, il demeurait depuis de nombreuses années à Charlesbourg. Il est décédé le 25 octobre 2020 à l'hôpital du Saint-Sacrement à Québec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Madame Gabrielle Cayouette, son fils Yanick (sa conjointe et leurs enfants). Il laisse également les enfants de sa conjointe: Sébastien Royer, Simon Royer (Brigitte Paquette, leurs enfants Hugo et Marianne) et Catherine Royer (Sylvain Talbot, leurs enfants Samuel, Adam et Olivier). Ses beaux-frères et belles-sœurs: André Cayouette (Réjeanne Roy), Isabelle Cayouette (Giancarlo Taddei) et Monic Cayouette (Pierre Lavallée), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Remerciements au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement pour leurs bons soins prodigués et leur humanisme.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web :www.cancer.ca.