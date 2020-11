LÉTOURNEAU, Gilbert



À l'Hôpital Jeffery-Hale, Québec, le 23 octobre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gilbert Létourneau, conjoint de feu dame Fernande Fortin Dallaire. Né à St-Roch-des-Aulnaies, le 18 novembre 1939, il était le fils de feu dame Thérèse Caron et de feu monsieur Joseph Eugène Létourneau. Il demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Roch-des-Aulnaies à une date ultérieure. Monsieur Létourneau laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : sœur Suzanne SCQ, Raynald (Cécile Chamberland), Rachel (Marcel Michaud), Danielle (Hector Lévesque), Vital (Thérèse Lemieux); de la famille Dallaire : Jean-Claude (Danielle Giroux), Christian (Linda Antille), Guy (Marlène Métayer), Benoit, Julie (Richard Houle); son filleul Brandon Dallaire, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de : Jacques (Rhéa Gagnon), Marcel, Guy, sœur Jeanne OP tous décédés. La famille remercie particulièrement M. Germain Daigle pour l'avoir accompagné dans les derniers moments de vie à sa résidence de même que tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery-Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.Les Funérailles sont sous la direction de :