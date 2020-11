Dans l’œil du Québec inc.: des administrateurs misent sur un rebond de SNC-Lavalin

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Ils investissent plus de 720 000 $ à deux

Capture d'écran, WEB

Mike Pedersen (photo), qui est entré au conseil d’administration de SNC-Lavalin en mai, vient d’acheter pour plus de 482 000 $ d’actions de la firme d’ingénierie. Un autre administrateur de SNC, William Young, a quant à lui acquis pour près de 238 000 $ d’actions. Le titre de l’entreprise a reculé de 10 % la semaine dernière après la publication de résultats financiers décevants.

Des Néo-Écossais s’installent chez Cominar

Les investisseurs néo-écossais George et Simé Armoyan ont récemment acheté pour plus de 13 millions $ de parts de Cominar, ce qui a porté leur participation dans l’entreprise de Québec à plus de 10 %. Le couple a fait fortune dans l’immobilier et détient des intérêts dans diverses entreprises. L’une de leurs firmes développe actuellement le projet résidentiel EQ8 dans l’arrondissement montréalais de LaSalle.

Une minière de Toronto achète au Québec

Yamana Gold déboursera 152 millions $ pour mettre la main sur le projet aurifère Wasamac et l’usine Camflo, tous deux situés en Abitibi, qui appartiennent à la minière québécoise Monarques. Cette dernière conserve la mine Beaufor, dans laquelle la Caisse de dépôt a récemment investi 5 millions $.

Un dirigeant de Gildan exerce des options

Le président des activités de fabrication de Gildan, Benito Masi, a réalisé un gain de 174 000 $ la semaine dernière en exerçant des options d’achat d’actions. Le dirigeant est à l’emploi du fabricant de vêtements montréalais depuis 1986.

Dollarama recrute chez Pomerleau

Capture d'écran, WEB

Le détaillant Dollarama a annoncé cette semaine le départ de son chef de la direction financière, Michael Ross, qui occupait le poste depuis plus de 10 ans. Pour lui succéder, l’entreprise a recruté Jean-Philippe Towner (photo), qui dirigeait les finances du groupe de construction Pomerleau depuis 2016. M. Towner a également travaillé à la Banque de Montréal.

Letko dit non à Dorel

La firme d’investissement montréalaise Letko Brosseau entend voter contre la vente de l’entreprise québécoise Dorel au géant américain Cerberus pour quelque 470 millions $. Selon Letko, qui détient 13,1 % des actions de Dorel, l’offre de Cerberus « est opportuniste et sous-estime considérablement la valeur » du fabricant de biens de consommation divers.