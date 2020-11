Des comédies pour contrer la grisaille de novembre

Novembre s’est installé. Les journées sont plus courtes. Il fait noir beaucoup trop tôt. Ajoutez à ça la pandémie. Il faut trouver un moyen de rire un peu. Voici quelques propositions pour vous accrocher un sourire au visage afin de traverser la grisaille de novembre.

Séries québécoises

Escouade 99

Photo courtoisie, Club illico

Adaptation québécoise du succès Brooklyn Nine-Nine menée par Patrick Huard, cette comédie à l’humour décalé et absurde se déroule dans un poste de police où des personnages stéréotypés répondent aux appels en se faisant compétition (les enquêteurs Max, le juvénile, contre Fanny, la première de classe) ou se faisant drôlement la cour (Charles le nerd et Rosalie la tough) sous le regard d’un commandant à la fois juste et caractériel.

► Disponible sur Club illico

C’est comme ça que je t’aime

Photo courtoisie

François Létourneau a un talent extraordinaire pour créer des personnages multidimensionnels à la fois tordus, surprenants, mais attachants. Nous sommes dans les années 1970, en banlieue de Québec, alors que deux couples d’amis voisins qui s’ennuient décident de devenir des criminels notoires. Chose certaine, les spectateurs que nous sommes ne peuvent s’ennuyer à suivre leurs déboires et magouilles.

► Mercredi 21 h sur Ici Télé

Discussions avec mes parents

Photo courtoisie

Une comédie multigénérationnelle qui dépeint avec beaucoup de tendresse la relation de François Morency avec ses parents. S’y mêlent donc habilement réalité et fiction. Chaque semaine, il se retrouve chez Jean-Pierre et Rollande où débarquent sa sœur écolo et son frère mécanicien. Vous vous y reconnaîtrez inévitablement et c’est le charme de la série. Cette saison, François a une amoureuse, ce qui fait très plaisir à toute la famille.

► Lundi 19 h 30 sur Ici Télé

Lol :-)

Photo courtoisie, TVA

L’émission à sketches entièrement sans parole et complètement absurde souligne cette année ses 10 ans. Dix ans à divertir non seulement les Québécois, mais la planète.

► Dimanche 19 h à TVA

Rue King

Photo courtoisie, Club illico

Ce concept audacieux mélange fiction et improvisation. Nous avons trois colocs (Pier-Luc Funk, Marie-Ève Morency et Sophie Cadieux) et des personnages colorés qui partagent leur quotidien dans un bloc-appartements. Là où ça se gâte, c’est que leur destin est mené par Stéphane Bellavance qui, en maître de jeu, dicte leurs agissements. Les décrochages sont fréquents, ce qui nous rend complices avec les acteurs qui relèvent le défi de nous offrir une histoire qui se tient malgré tout à chaque épisode.

► Mercredi 21 h à TVA

Les beaux malaises

Photo courtoisie, TVA

Martin Matte et sa famille fictive ont retrouvé les plateaux cet automne. En attendant, il est possible de renouer avec eux puisque TVA a ressorti cette comédie truffée de malaises et de moments savoureux où l’humoriste fait souvent part de son exaspération face à des situations qui nous ressemblent souvent.

► Mercredi 21 h 30 à TVA

Séries américaines

Superstore

Photo courtoisie, NBC

Un quotidien qui nous est tous un peu familier. Depuis six saisons, nous sommes témoins des liens qui unissent les employés d’un magasin à grande surface, Cloud 9. Un des intérêts de ce sitcom est la diversité des protagonistes, ce qui donne lieu à des mésaventures souvent caricaturales, mais savoureuses. America Ferrera, qui a longtemps été Ugly Betty, incarne une gérante intransigeante.

► Jeudi 20 h sur Global et NBC

The Unicorn

Photo courtoisie, CBS

Ce sitcom met en relief, avec humour évidemment, la difficulté de rencontrer l’âme sœur après avoir vécu le deuil de la famille parfaite. Wade est veuf et père de deux filles. Il se néglige, se noie dans le travail, offre peu d’encadrement à ses filles. Ses amis le convainquent de se mettre « sur le marché ». Il ne pouvait se douter que son profil serait aussi recherché. Alors qu’il ne sait pas trop ce qu’il recherche, cela occasionne de bonnes et de moins bonnes rencontres. La 2e saison commence cette semaine.

► Jeudi 21 h 30 sur Global et CBS

Connecting

Photo courtoisie, NBC

Cette nouvelle série a été développée en pleine pandémie et elle reflète notre réalité des derniers mois. Nous y sommes témoins des échanges entre amis via une plateforme de visioconférence. C’est leur moyen d’entretenir leurs liens, mais aussi de ne pas sombrer dans la solitude. Des conversations parfois bien arrosées, empreintes d’authenticité. On ne se cachera pas que le cadre reste limité et que, avouons-le, nous commençons nous-mêmes à nous lasser de voir nos proches en zoom. La seule et unique saison prendra fin ce mois-ci.

► Jeudi 20 h 30 sur Global et NBC

B Positive

Photo courtoisie, CBS

La plus récente comédie des créateurs de The Big Bang Theory débutait cette semaine et adopte le même esprit. Le titre fait ici référence à la fois au groupe sanguin du protagoniste autant qu’à son état d’esprit. On y suit un thérapeute timide en quête d’un don de rein. Un geste que posera une connaissance exubérante de son passé qui refait surface et avec laquelle il renouera bien que tout les oppose.

► Jeudi 20 h 30 sur CBS

The Conners

Photo courtoisie, IMDB

La famille Conner est mythique. Souvenez-vous, Roseanne en était à sa tête dans la sitcom du même nom. Partie dans la controverse (à la suite d’une publication jugée raciste, on l’a fait mourir après une chirurgie du genou), le reste de la modeste famille de l’Illinois a survécu avec un ton toujours incisif et sa critique sociale. La 3e saison vient de débuter et c’est toujours un plaisir de voir John Goodman et Laurie Metcalf, deux excellents acteurs comiques, à l’œuvre.

► Mercredi 21 h à CTV et ABC

The Simpsons

Photo courtoisie, FOX

La soirée du dimanche sur FOX est exclusivement en animation. La pandémie n’a donc pas trop affecté leur grosse soirée. Les Simpson se passent de présentation. La populaire famille jaune issue de la classe populaire en est à sa 32e saison et a ouvert la porte à un style d’animation pour adultes qui sait plaire aux familles et surtout qui n’hésite pas à critiquer la société en adoptant des références de la culture populaire. En 2000, dans un épisode intitulé Back to the Future, Bart annonçait que l’homme d’affaires Donald Trump serait président des États-Unis... Il y a deux semaines, dans l’épisode d’Halloween, Homer oubliait de voter (il est démocrate) causant... la fin du monde !

► Dimanche 20 h sur FOX

Family Guy

Photo courtoisie, FOX

Dans cette même continuité, cette comédie d’animation entame sa 19e saison. On y suit aussi une famille, les Griffin, dont le père est un col bleu et la mère est au foyer. L’ado intimidée y passe souvent inaperçue, le fils souffrant d’embonpoint est un spécialiste du malaise et le petit dernier s’avère diabolique. Ils ont un chien qui se prend pour un humain. C’est souvent grinçant et politiquement incorrect.

► Dimanche 21 h 30 sur FOX

Black-ish

Photo courtoisie, ABC

La culture afro-américaine est mise de l’avant de jolie façon dans ce sitcom relatant le quotidien d’Andre Johnson (Anthony Anderson), père de quatre enfants ayant une bonne position dans une agence de publicité de Los Angeles. Mais chaque jour, il tente d’intéresser sa gang à l’importance de leurs racines. Cette comédie finement écrite est si populaire qu’elle a donné naissance à deux séries dérivées : Grown-ish, sur l’entrée au collège de l’aînée, et Mixed-ish, sur la jeunesse de la mère issue d’une union mixte. En plus, Obama adore la série !

► Mercredi 21 h 30 à ABC

Bob’s Burgers

Photo courtoisie, FOX

Depuis 10 saisons, cette série d’animation dépeint le quotidien de la famille Belcher qui possède un restaurant rapide. Plusieurs habitants du quartier viennent y casser la croûte. Leur principal rival est Jimmy, le propriétaire de la pizzeria de l’autre côté de la rue. Bob et Linda ont trois enfants qui font les 400 coups à l’école.

► Dimanche 21 h sur FOX

*À noter : Toutes ces comédies proposent actuellement de nouveaux épisodes.