Donald Trump: une personnalité narcissique

Après quatre années passées dans le rôle de l’homme le plus médiatisé et le plus analysé de la planète, il ne fait aucun doute pour le psychologue Hubert Van Gijseghem que Donald Trump présente toutes les caractéristiques d’un homme vivant avec un trouble de la personnalité narcissique.

• À lire aussi: Trump veut contester sa défaite en justice, ses chances de succès sont faibles

• À lire aussi: Donald Trump, quelle vie après la Maison-Blanche?

• À lire aussi: Trump de retour à la Maison-Blanche, quelques heures après l’annonce de sa défaite

Depuis la montée en popularité du magnat de l’immobilier dans la sphère politique en 2015, ses sorties publiques et ses déclarations intempestives sur Twitter n’ont cessé de donner lieu à d’innombrables hypothèses et railleries.

L’état psychologique de Donald Trump a même fait l’objet d’un documentaire paru récemment: «Inapte: la psychologie de Donald Trump» faisait parler des psychologues qui disaient vouloir «alerter» l’opinion américaine sur un homme décrit comme un «narcissique malfaisant».

Le psychologue et expert psycholégal Hubert Van Gijseghem abondait dans le même sens lors d’une entrevue accordée à LCN samedi après-midi.

«[...] J’ai des collègues très appréciés aux États-Unis qui ne se sont pas gênés du tout pour parler d’un très sévère trouble de la personnalité narcissique, et qu’ils l’ont même publié», a-t-il déclaré en ondes.

Selon M. Van Gijseghem, le trouble de la personnalité narcissique se reflète dans neuf critères. Il faut à un individu au moins cinq de ces neuf critères pour établir le diagnostic.

«Or, M. Trump, selon toutes les apparences et selon mes collègues américains, il n’en a pas cinq, il en a neuf, c’est-à-dire qu’il correspond aux neuf critères pour être diagnostiqué trouble de la personnalité narcissique», a-t-il enchaîné.

Voici les neuf critères en question expliqués par le psychologue Hubert Van Gijseghem:

1 – Avoir un «sens grandiose de sa propre importance» et un «mépris total pour tous ceux qui ne lui ressemblent pas».

2 – Avoir des «fantaisies constantes de succès illimité», de «pouvoir illimité» et de «splendeur».

3 – Se croire «spécial et unique». «[Dans sa tête], il n’y en a pas deux comme lui», a illustré le docteur Van Gijseghem.

4 – Avoir un «besoin excessif d’être admiré».

5 – Penser que tout lui est dû, même sans raison.

6 – Utiliser l’autre pour parvenir à ses fins. «Il l’utilise et il jette après usage», a-t-il expliqué.

7 – Avoir un manque total d’empathie. «Il ne voit pas la souffrance de l’autre. Il ne voit pas non plus les besoins ou les sentiments ou ce [dont] l’autre a besoin.

8 – Envier les autres et croire fermement que «tous les autres l’envient également». «Il croit qu’il est l’être le plus envié au monde», a estimé le docteur.

9 – Avoir des comportements «arrogants et hautains».