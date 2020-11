Escouade 99: 101% fait à Québec

« Québec est bâti sur un patrimoine immobilier hallucinant », confie à l’autre bout du fil le producteur d’Escouade 99, Lenny Jo Goudreau, qui explique son choix de tourner la série policière humoristique entièrement dans la capitale. La production voulait toutefois éviter les lieux emblématiques et touristiques, pour montrer la ville sous un autre angle. Voici donc dix lieux de la capitale, très peu ou même jamais exploités au petit écran, qui sont en vedette dans cette adaptation de Brooklyn 99, qui a été lancée sur Club illico il y a quelques semaines.

1. Le poste de police

Photos courtoisie

Adresse : 4790, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures

Le fameux poste de police est le lieu le plus important de la série. Le décor a été construit dans une ancienne épicerie. « Ça nous a pris énormément de temps pour trouver un lieu vide à Québec qui pouvait accueillir la grandeur du poste, soutient le producteur. On avait seulement deux options. Il restait encore les néons accrochés au plafond qu’on a mariés au décor qu’on a construit. »

La façade du poste qu’on voit dans la série n’est évidemment pas celle du local. Les scènes à l’extérieur ont été tournées à l’ancienne caserne de pompiers située à l’extérieur du Centre Vidéotron.

2. Club de tir

Photo courtoisie

Adresse : 29, rue Marie-de-L’Incarnation

Le Club de tirs Castors, situé sur Marie-de-l’Incarnation, a accueilli l’équipe pour le tournage de l’épisode 5 d’Escouade 99. Le commandant Célestin (Widemir Normil), essaie d’y convaincre le sergent Jeff (Fayolle Jean Jr.) de manipuler de nouveau son arme de service.

3. Caserne de pompiers

Photos Stevens LeBlanc et courtoisie

Adresse : 600, avenue des Oblats

Des scènes cocasses — et plutôt salissantes — de l’épisode 9 ont été tournées à la caserne de pompiers mythique du quartier Saint-Sauveur, située sur l’avenue des Oblats, qui a été le théâtre de mauvais coups de la part de Charles Lépine (Guy Jodoin) et Max Lemieux (Mickaël Gouin), qui apprécient plus ou moins leur collègue pompier...

4. District Saint-Joseph

Photos Stevens LeBlanc et courtoisie

Adresse : 240, rue Saint-Joseph Est

Les personnages d’Escouade 99 se retrouvent souvent au restaurant en dehors du cadre professionnel. Le producteur Lenny Jo Goudreau voulait encore une fois sortir des sentiers touristiques. C’est ainsi qu’il s’est servi du décor du District Saint-Joseph, en basse-ville, pour plusieurs épisodes. « C’est tellement un beau quartier et il y a plusieurs bons restaurants à y découvrir », note-t-il.

5. Morgue

Photo courtoisie

Adresse : 4790, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures

Pour les besoins de l’épisode 4, qui met en vedette une légiste étrange qui veut séduire Max Lemieux (Mickaël Gouin), la production avait besoin d’une morgue. « On n’avait pas accès à une morgue, c’était très compliqué, alors on a dû en construire une selon des plans bien précis », commente Lenny Jo Goudreau. Celle-ci a donc été montée de toute pièce dans le même local commercial que le poste de police, où Mickaël Gouin a même dû prendre place dans un des tiroirs...

6. Épicerie Européenne

Photo Didier Debusschère et courtoisie

Adresse : 560, rue Saint-Jean

La scène culte du premier épisode, où le sergent-détective Charles Lépine (Guy Jodoin) se fait mettre la tête dans le sorbet, a été captée à l’Épicerie Européenne de la rue Saint-Jean. Comme dans la série originale, on voulait une épicerie de quartier. « On a tout tourné le matin, quand il y a moins d’achalandage », raconte le producteur, qui favorise les vrais lieux à la reconstruction de décors.

7. Entrepôt

Photo courtoisie

Adresse : 2299, boulevard du Versant Nord

Dans la scène finale haletante du premier épisode d’Escouade 99, les enquêteurs poursuivent un criminel dans les couloirs d’un entrepôt. La production en a déniché un très fidèle à la version originale américaine, pour y tourner ces scènes nocturnes.

8. Chez Luigi

Photo courtoisie

Adresse : 209, rue Saint-Paul

Pour les besoins de l’enquête sur un incendie à la pizzeria Chez Luigi, la production cherchait un lieu fermé qui pouvait être placardé. La régisseuse des lieux de tournage Catherine Lavoie a déniché ce bâtiment patrimonial construit en 1847 au 209, rue Saint-Paul, dans le Vieux-Québec. Les scènes intérieures ont toutefois été captées chez Pizza Mario, sur la rue Saint-Jean.

9. Salle d’audience

Photo Didier Debusschère et courtoisie

Adresse : 12, rue Saint-Louis

Une vraie salle d’audience, « ça coûte très cher à construire », note le producteur Lenny Jo Goudreau. L’équipe a pu aller tourner, pour l’épisode 8, dans une salle du ministère des Finances.

10. Chez COREM

Photo courtoisie

Adresse : 1180, rue de la Minéralogie

Dans l’épisode 11 de la version originale, une impressionnante poursuite se déroule dans une gare de triage. Mais pour la version québécoise, les scènes d’action ont été tournées de nuit chez COREM, un centre d’expertise et d’innovation en traitement de minerais, dont la bâtisse est située dans le Vieux-Port de Québec et qui offre un décor digne d’un film pour ce type de scène.