BÉLANGER VIGNOLA, Jocelyne



Au CHUL, le 30 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, entourée de sa famille et dans l'amour, est décédée en douceur tel qu'elle a vécu, madame Jocelyne Bélanger Vignola, épouse de Monsieur Réjean Vignola.La famille vous accueillera au, de 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Réjean qu'elle aimait tant, ses enfants chéris: Édith (David), Patrice (Diane) et Simon (Mélanie); ses petits-enfants qui la rendaient si fière: Rosalie (Louis-David), Édouard (Alexandra), Béatrice (Baptiste) et Marguerite. Elle laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs: Diane, René (Carole) et Guylaine (Gérard); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Jean-Marie (Huguette), Gilles (Monique), Laurent (Michèle), Berchmans (Colette) et Lyne (Jacques). Les amis ont occupé une grande place dans sa vie, particulièrement ces dernières années. Sans les nommer ils se reconnaîtront. Un sincère remerciement au personnel hospitalier et au Dr Dubuc du CHUL qui ont su accompagner la famille avec empathie et professionnalisme tout au long de cette semaine riche en émotion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adresse suivante : societealzheimerdequebec.com." Le cœur retient ce que la mémoire oublie ", merci pour tout, tu pourras recommencer à veiller sur nous. XX