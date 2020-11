Faire des affaires sans repères

La pénurie de bois traité, l’augmentation des commandes en ligne et l’engouement des Québécois pour les travaux de rénovation dans leur maison auront aidé indirectement l’entreprise de Saint-Georges, Manac, à maintenir sa santé financière depuis le début de la pandémie.

Comment, vous demandez ? Ce sont tous des produits qui doivent être livrés, répond le président et chef de la direction, Charles Dutil. Et justement, Manac se spécialise dans la fabrication de semi-remorques.

D’ailleurs, lors de son entrevue avec Le Journal, la direction venait de terminer une semi-remorque pour l’entreprise de livraison Purolator.

Même avant la COVID-19, 2020 s’annonçait déjà plus difficile pour le carnet de commandes du groupe, notamment en raison des élections américaines.

« Nous sommes dans une industrie cyclique », note M. Dutil, qui prévoyait une baisse de revenus pour cette année. « De façon régulière, les trois ou quatre derniers mois avant une élection américaine, il y a une partie de la clientèle qui met sur pause ses investissements et elle attend les résultats. »

Au printemps dernier, comme tous les entrepreneurs d’ici, M. Dutil a tout de même dû refaire ses devoirs en raison des impacts de la pandémie sur les marchés mondiaux. Sans boule de cristal et devant la première pause dans l’histoire de l’économie du Québec, il était difficile de miser juste.

La bonne nouvelle, c’est que « nous sommes encore ici ! » avance le grand patron avec une pointe d’humour. « Même dans des scénarios optimistes, on n’aurait pas pensé être dans notre situation. Sept mois plus tard, on doit dire que ça va mieux que ce qu’on avait anticipé », poursuit l’homme d’affaires.

Programmes d’aide

Ce dernier mentionne que la subvention salariale d’urgence du Canada a entre autres aidé son entreprise à traverser cette tempête « en comblant des baisses de revenus ».

Certains de ses clients ont également pu profiter de ce soutien financier, ce qui leur a permis de maintenir leurs activités.

Le président de l’entreprise beauceronne est aussi d’avis que les programmes d’aide pour les personnes mises à pied ont contribué à soutenir un roulement de l’économie.

« Tout l’argent qui a été distribué par les gouvernements s’est retrouvé dans l’économie », souligne M. Dutil.

« Nous avons vu une redirection des dépenses discrétionnaires des ménages. Les dépenses en restauration, hôtellerie, aviation et croisière ont probablement été moins importantes qu’en 2019. De l’autre côté, il y a eu une hausse des dépenses pour les marchandises qui doivent se transporter par camion », poursuit-il.

L’explosion de la demande pour certains produits n’a toutefois pas entraîné une augmentation du nombre de commandes de semi-remorques, tient à nuancer la direction, mais cela a permis de « supporter » les activités.

Si bien qu’aujourd’hui, Manac peut offrir du boulot à environ 1200 des 1300 travailleurs que l’organisation comptait avant la pandémie.

Pour répondre à la demande, l’entreprise québécoise cherche même une soixantaine de talents pour ses usines de Laurier-Station et de Saint-Georges-de-Beauce.

Ce manque de personnel force actuellement la direction à étirer ses échéanciers pour la livraison de semi-remorques.

Plus difficile hors Québec

Ce ne sont toutefois pas toutes les installations de Manac qui ont retrouvé leur erre d’aller ou presque.

Les usines de Penticton, en Colombie-­Britannique, et d’Oran, dans l’État du Missouri, ne tournent toujours pas à plein régime.

« Au Missouri, nous fabriquons plus des semi-remorques liées au secteur de l’énergie et de la construction, tout comme notre usine dans l’Ouest canadien qui supporte beaucoup le secteur de l’énergie. Cela a été plus affecté et c’est moins positif qu’au Québec », conclut M. Dutil.