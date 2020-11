La santé sourit à Plasticase

Le printemps dernier, Plasticase a vu ses principaux marchés d’affaires s’effondrer à cause des impacts de la pandémie. «Il a fallu prendre le taureau par les cornes et réorienter notre focus», raconte au Journal la direction, qui a su tirer profit de l’explosion de la demande entourant le matériel médical.

Plasticase, c’est une entreprise de Terrebonne spécialisée dans la fabrication de boîtiers de plastique moulés qui servent à protéger des équipements.

La compagnie compte parmi ses clients des organisations militaires comme Lockheed Martin et Cadex Defence, des manufacturiers et des entreprises dans le domaine de la santé comme Medtronic ou GE Healthcare.

Au cours des premières semaines de la pandémie, comme pour plusieurs autres entreprises d’ici, le carnet de commandes de Plasticase est devenu plus léger. En fait, les revenus du groupe ont plongé entre 50 % et 60 %.

Cherchant des solutions afin de maintenir sa santé financière, la direction a alors décidé de cogner aux portes de différents manufacturiers en Amérique du Nord et en Europe qui fabriquent des équipements médicaux plus recherchés en raison de la COVID-19, comme des respirateurs artificiels.

«Il s’agit d’équipements fragiles et qui ont souvent besoin de protection lors de leur transport. Nous avons remporté des contrats aux États-Unis et cela nous a relancés», indique en entrevue le président et chef de la direction, José Chagnon. «Nous avons pu réembaucher nos gens», poursuit-il.

Hausse du chiffre d’affaires

Aujourd’hui, principalement grâce au secteur médical qui représente entre 7 % et 10 % des ventes du groupe, Plasticase affirme enregistrer une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 13 %, par rapport à l’an dernier.

«Nous avions déjà quelques clients médicaux. Notre objectif a vraiment été au printemps de contacter les manufacturiers et les distributeurs pour donner un coup de main à la cause et nous avons constaté des opportunités», explique le grand patron, qui souhaite faire croître davantage, au cours des prochaines années, sa compagnie dans ce secteur d’affaires.

Il souligne qu’il a notamment dans ses cartons, avec un partenaire, un projet de boîtiers qui devrait permettre de décontaminer des objets. Puisque le contrat n’est pas encore officiellement signé, il préfère taire le nom de son associé.

«C’est un système mobile de décontamination par ultraviolet. Nous avons plusieurs produits en développement», donne comme exemple celui qui dirige une équipe d’une centaine de personnes à Terrebonne.

Acquisition

Par ailleurs, en mai, Plasticase a mis le grappin sur l’un des revendeurs de sa marchandise. Cette transaction a permis à la compagnie de lancer son propre site transactionnel et a fait grimper ses ventes de 60 %.

Plasticase est le fabricant des mallettes de protection professionnelles NANUK et offre ses produits dans une quarantaine de pays.

D’ici un an, la direction espère avoir un premier entrepôt aux États-Unis. Il n’est toutefois pas question, du moins pour le moment, d’y construire une nouvelle usine de production.

Comme secteurs d’affaires, l’entreprise vise les activités récréatives, notamment la protection des armes à feu, les drones et les appareils photo, l’industriel commercial, le militaire et les équipements médicaux.

La société Walter Capital est l’actionnaire majoritaire de Plasticase.