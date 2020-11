Le showbizz célèbre la victoire de Biden

Après avoir fortement poussé les citoyens américains à se rendre aux urnes pour favoriser Joe Biden, de nombreuses célébrités ont festoyé publiquement et l’ont félicité pour sa victoire présidentielle.

Brad Pitt, Lady Gaga, Taylor Swift, Madonna, George Clooney, pour ne nommer que ceux-là, ont inondé le web pour signifier leur appui au candidat démocrate dans les dernières semaines.

Photo tirée de Twitter

Le penchant des artistes américains pour les démocrates n’est pas nouveau, mais ils ont été particulièrement effervescents sur la toile cette année.

Instagram, Twitter, Facebook, à la télévision et même dans les magazines, les célébrités n’ont négligé aucun média pour faire passer leur message : Biden doit obtenir les clefs de la Maison-Blanche.

Des stars influentes

Du côté de Donald Trump, les appuis provenant des stars du showbizz étaient nettement moins visibles.

D’ailleurs, d’après un sondage de The Hollywood Reporter, rapporté par Forbes, 12 % des électeurs estiment qu’une célébrité a pu influencer leur vote. Parmi les personnalités les plus influentes, on mentionne entre autres Dwayne Johnson, Tom Hanks et Oprah Winfrey, qui ont toutes appuyé Biden.

Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps après la confirmation de la victoire de Joe Biden par plusieurs médias américains pour qu’Hollywood réagisse sur les réseaux sociaux.

Lady Gaga a rapidement partagé une photo où elle serre le nouveau président dans ses bras en mentionnant tout l’amour qu’elle ressent pour lui et la future vice-présidente.

« Vous venez de donner au monde l’une des plus grandes preuves de gentillesse et de courage que l’humanité ait jamais vues », a-t-elle écrit, quelques heures avant de demander à Donald Trump de céder sa place pacifiquement.

Champagne

De son côté, deux jours après avoir chanté Georgia on my mind au moment où le candidat démocrate s’apprêtait à prendre les devants au sein de l’État, le compositeur John Legend a félicité plus sobrement le duo Biden-Harris.

« Merci de choisir de servir votre pays en ces temps incertains », a-t-il mentionné dans un gazouillis.

Photos tirée de Twitter

Le producteur et réalisateur Spike Lee y est allé pour sa part d’une sortie remarquée en faisant éclater le champagne dans les rues de New York, entouré d’une foule en liesse.

Hollywood sort le champagne

Photo AFP

« Donald Trump, s’il vous plaît, concédez la victoire. Je sais que vous voyez à quel point la population américaine a souffert durant cette élection [...]. S’il vous plaît, assurez une transition pacifique du pouvoir pour que notre transition soit aussi paisible ».

– Lady Gaga, chanteuse

« Nous ne laisserons pas la haine gagner ! Quand on se rassemble, on gagne ! [...] Le vrai travail commence maintenant ! »

– Alicia Keys, chanteuse

« Du bon travail tout le monde ! Nous avons travaillé dur pour ça. On a perdu tant de gens bien et on doit faire la fête pour eux et avancer désormais sur la bonne voie ».

– Mark Ruffalo, acteur

Photo WENN.com

« Merci aux personnes noires, aux indigènes et aux personnes de couleur. Merci de nous avoir sauvés. De nouveau ».

– Alyssa Milano

Photo WENN.com

« L’histoire a tellement été marquée aujourd’hui. Félicitations au président Joe Biden et à MADAME LA VICE-PRÉSIDENTE Kamala Harris ! »

– Ellen DeGeneres

« La meilleure nouvelle que j’ai entendue cette année ! Ça montre qu’être une bonne personne est toujours gagnant. L’amour l’emporte toujours ».

– Katie Cassidy