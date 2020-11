Les Raptors dans la capitale du country?

La ville de Nashville, au Tennessee, s’ajoute à la liste des candidates sérieuses pour accueillir les Raptors de Toronto la saison prochaine, si ceux-ci ne peuvent jouer leurs parties dans la Ville Reine en 2020-2021.

Grâce à des sources près du dossier, le site sportif The Athletic a rapporté que l’organisation torontoise avait visité les installations de Nashville plus tôt cette semaine. Le Bridgestone Arena, qui est l’amphithéâtre habituel des Predators, dans la Ligue nationale de hockey, serait l’endroit le plus probable.

Toujours selon le média sportif, les villes de Kansas City et de Tampa sont sur la liste des Raptors si l’équipe devait se trouver un nouveau domicile en raison de la fermeture prolongée de la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Buffalo, Louisville et Newark ont aussi fait part de leur intérêt afin d’accommoder les Torontois.

Plus tôt cette semaine, la NBA et son association des joueurs se sont entendues sur le 22 décembre comme date de reprise des activités. Les camps d’entraînement débuteront le 1er décembre et les équipes disputeront 72 matchs en saison régulière.