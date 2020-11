L’heure de vérité a sonné

L’Impact s’est pointé à Washington, samedi, pour son dernier match de la saison seulement quelques heures après l’officialisation de la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine.

• À lire aussi: Trois éléments à surveiller lors du «jour décisif»

C’est donc dans un contexte historique fort particulier que le Bleu-blanc-noir se retrouve dans la capitale fédérale des États-Unis pour jouer le match le plus important de sa saison contre D.C. United, ce dimanche après-midi.

Thierry Henry a reconnu que c’était une situation qui soulevait certaines questions au sein du club avant le départ du New Jersey, samedi après-midi.

« On s’en va à D.C., j’espère que ça ira, a-t-il mentionné en visioconférence. On a suivi ça de loin, mais on va se retrouver dans la capitale tout à l’heure.

« J’espère qu’on pourra bien dormir samedi soir et que ce sera calme dans les rues. »

Ce match où l’Impact doit l’emporter pour assurer sa place en séries est le point d’orgue de cette saison 2020.

Mais en même temps, Henry soutient qu’il sera réducteur de résumer les 10 derniers mois de travaux à ces seules 90 minutes au Audi Field.

« J’ai l’impression d’avoir fait quatre ou cinq saisons en une à s’arrêter et repartir, gérer toutes les blessures et jouer autant de matchs à l’extérieur.

« La saison ne se résume pas à ce dernier match. C’est ce qui est bien sur le continent nord-américain, dès que tu es en séries, tu as toujours la chance de te reprendre. »

Trois scénarios

Sans faire dans la redite, il est de bon ton de rappeler que trois scénarios se présentent au Bleu-blanc-noir, sachant que l’Impact est 9e (23 points) et qu’il est suivi par Chicago (23), Atlanta (22), Miami (21) et D.C. (21).

Une victoire lui permet de consolider sa 9e place dans l’Association Est et de s’assurer d’une place dans un match suicide, le 20 novembre.

Dans le cas d’un verdict nul, il faut qu’une seule équipe parmi Chicago, Atlanta et Miami remporte son dernier match. Les verdicts nuls n’auront pas d’incidence.

Si l’Impact perd contre D.C. United, il sera éliminé à moins que Chicago ne s’incline et qu’Atlanta et Miami ne parviennent pas à faire mieux qu’un match nul. L’Impact terminerait alors au 10e rang.

Bon pour le club

Notons que contrairement aux autres semaines d’un match, l’équipe n’est pas revenue à Montréal et est plutôt restée au New Jersey pour s’entraîner, une décision sur laquelle Henry a refusé de revenir samedi.

« C’était important pour nous d’avoir une semaine complète d’entraînement parce qu’on connaissait l’importance de ce match », a toutefois confirmé le milieu de terrain Victor Wanyama.

D.C. ne sera pas commode avec une belle lancée en fin de saison, n’ayant perdu qu’un seul de ses cinq derniers matchs (3-1-1).

Les deux équipes se sont affrontées une fois en 2020, c’était au tournoi de reprise de la MLS, à Orlando cet été.

L’Impact l’avait emporté au dernier match de la phase de groupe pour assurer sa place dans la phase éliminatoire.