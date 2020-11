Ma vie en films: Louis Bélanger, de Hitchock à Falardeau

Invité d’honneur de la 26e édition du Festival de films francophones Cinemania qui s'est amorcé cette semaine, Louis Bélanger offrira une classe de maître dès mardi. Puisque l’œuvre du réalisateur québécois fait aussi l’objet d’une rétrospective, c’est l’occasion parfaite de découvrir ses influences, ses souvenirs et ses amours cinématographiques.

Louis, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Les cinémas de salles paroissiales, des films de Tarzan, Tarras Boulba et des films de série B. Les jeunes criaient et lançaient des chips, comme dans la chanson «Fu Man Chu» de Robert Charlebois. Ensuite, le premier film dans un vrai cinéma a été «Les aventures de Rabbi Jacob» avec Louis de Funès, dans la haute ville de Québec, accompagné par mes sœurs et avec un lunch préparé par ma mère.

Votre premier film marquant?

«Les ordres» de Michel Brault, sorti en 1974. J’avais l’impression d’un documentaire, mais c’était un film de fiction qui racontait et montrait la réalité que je connaissais. J’avais 6 ans lors de la crise d’Octobre et 10 ans à la sortie du film de Brault.

Y en a-t-il un que vous avez vu plus récemment et qui vous a fait le même effet?

Pas vraiment. Peut-être «Sorry We Missed You» de Ken Loach, un film sur l’ubérisation de notre mode de vie.

S'il n'y a qu'un film à voir dans le cadre de Cinemania, c'est lequel?

«Je m’appelle humain» de Kim O’Bomsawin. Un documentaire sur Joséphine Bacon, parce que c’est une femme importante à notre société. Une battante qui a travaillé sans cesse à mieux partager sa culture autochtone avec nous. À bâtir des ponts entre nos réalités. Une grande dame.

Un film qui vous a traumatisé, enfant?

«Les oiseaux» d’Alfred Hitchckok qui était passé un soir à la télé. Le lendemain, pour aller au terrain de jeu, j’ai vu des corbeaux sur la clôture de notre cour, je suis parti à courir vers mon vélo pour me sauver le plus loin possible.

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Quand j’étais ado, je trippais sur les filles de mon âge, alors mon premier kick est venu tard et du passé. Il y a une expression en cinéma, «la caméra l’aime», et Sophia Loren est ma première révélation. Une sensualité, un sourire, une façon de bouger. Bien sûr, pour un jeune Québécois dans les années 1970, Carole Laure était incontournable. Sinon, il me vient en mémoire une scène de «Il était une fois dans l’est» d’André Brassard où Denise Filiatrault arrive sur scène avec une robe blanche à la Marilyn Monroe. C'est franchement une performance d’une actrice qui dégage une grande charge de sensualité brute!

Si tout était possible, y a-t-il un réalisateur(trice), vivant(e) ou mort(e) que vous aimeriez inviter au cinéma? Et quel film iriez-vous voir?:

Si tout était possible, alors j’irais aux vues avec mon chum Falardeau. Ça fait plus de 10 ans que Pierre est parti pis je réalise que je m’ennuie de lui. J’irais revoir «La bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo. Comme ça, je pourrais encore l’entendre parler de cinéma et de politique. «Anyway», j’irais voir n’importe quoi avec lui parce qu’après on irait prendre une bière pour jaser du film et avec lui c’était jamais ennuyant et convenu.