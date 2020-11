PS5: Sony passe au niveau supérieur

De dire que la sortie de la PlayStation 5 est attendue des gamers tiendrait de l’euphémisme, les experts prédisant même un record de ventes pour la nouvelle console de Sony. À quelques jours de sa mise en marché, Le Journal l’a testée... et le résultat est franchement impressionnant.

L’engouement est pleinement justifié, comme a pu le constater l’auteur de ces lignes en faisant l’essai de la nouvelle PlayStation avant son arrivée en magasins, le 12 novembre. Nouveau design, nouvelles fonctionnalités, puissance accrue... Sony convie les joueurs dans un tout nouvel univers renversant.

Premier constat ? La maison Sony a offert à sa bonne vieille PlayStation un relooking complet. La nouvelle console, désormais bicolore plutôt que monochrome, est particulièrement attrayante avec son design moderne.

C’est chic, c’est élégant. Et c’est tant mieux, parce que la console est en soi plutôt massive, beaucoup plus que les versions précédentes (on a fait le saut en ouvrant la boîte). Il s’agit toutefois d’un (très) mince prix à payer pour la puissance inégalée qu’offre la PlayStation 5.

Plus rapide, plus puissante

Et c’est exactement sur ce point que Sony vient changer la donne en matière de jeux vidéo. Car oui, leur nouvelle console offre une performance absolument impressionnante. Grâce à son disque SSD (ou Solid-State Drive, pour les initiés), la PlayStation 5 est désormais capable de chargements ultrarapides, voire instantanés.

Qu’est-ce que ça signifie, concrètement ? Exit les attentes interminables et pauses imposées par les écrans de chargement entre chaque niveau, section ou univers d’un jeu. L’expérience est ainsi complètement fluide, sans aléas ni temps morts venant plomber le rythme.

Photo courtoisie

Parlant de fluidité, la technologie de la PlayStation 5 offre des graphiques absolument saisissants, encore plus que son prédécesseur. L’écran d’accueil (entière revu, d’ailleurs) nous laissait déjà présager une nette amélioration à ce niveau, mais c’est en testant le nouveau Spider-Man : Miles Morales qu’on en a découvert la réelle étendue. New York nous y apparaît plus réaliste — et magnifique — que jamais, tout comme le célèbre justicier masqué. On a déjà hâte de découvrir cette richesse visuelle dans les très attendus Assassin’s Creed : Valhalla et Demon’s Souls, tous deux lancés dans les prochains jours.

Photo courtoisie

Parmi les autres améliorations notables, soulignons la rétrocompatibilité, offerte pour la première fois par Sony. En effet, les joueurs peuvent désormais utiliser leurs jeux PS4 — en version numérique ou sur disque — à même leur nouvelle console. Une bonne nouvelle pour ceux qui étaient jusqu’ici condamnés à acheter leurs jeux fétiches pour les apprécier sur chaque nouvelle console.

Bref, on aime. Beaucoup, même. Et notre portefeuille aussi.

Prise en main confortable

La manette de jeu, elle aussi, arbore un nouveau look plus moderne. Un tantinet plus grande que celle de la PlayStation 4, elle est également plus arrondie et, ultimement, plus confortable. Vos poignets verront une nette différence après plusieurs heures de jeu en continu.

Mais elle ouvre également la porte à une foule de nouvelles fonctions grâce à sa technologie DualSense (plutôt que la traditionnelle DualShock). Des exemples ? Les gâchettes adaptatives, maintenant capables de degrés de force et de tension variables selon les actions posées par le joueur. On apprécie également particulièrement son retour haptique, permettant une vaste gamme de sensations physiques plus nuancées.

Photo courtoisie

Tout ça, le joueur pourra s’y initier grâce à Astro’s Playroom, préchargé sur les consoles. Ce jeu, aux mécaniques semblables à celles du classique Super Mario Galaxy de Nintendo, permet de naviguer et de maîtriser les nouvelles fonctionnalités offertes sur PlayStation 5.

Plutôt que d’être laborieux et didactique, l’exercice est plutôt mignon et divertissant avec ses univers vifs et colorés et son héros semblant être sorti tout droit d’une production de Pixar.

On s’en voudrait également de passer sous silence le nouveau casque d’écoute sans-fil (vendu séparément) qui, en plus d’un confort supérieur, vient offrir une immersion sonore quasi hermétique qui réjouira les oreilles les plus capricieuses.

♦ La console PlayStation 5 sera disponible à compter de jeudi.