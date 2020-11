Quand l’amour est mort, il est mort !

J’ai mis un terme à une union de presque 20 ans le mois dernier et je ne parviens pas à me faire comprendre clairement de mon ex. On dirait qu’il cherche tous les prétextes à sa portée pour me relancer et recréer un lien avec moi. Bon, c’est certain qu’à cause de nos deux enfants, on ne peut pas couper toutes les ficelles, mais ce n’est pas une raison pour chercher le moindre prétexte pour se revoir.

C’est vrai que j’ai posé ce geste brusquement et sans l’avertir. C’est vrai aussi que je ne me suis pas étendue bien longtemps sur les raisons profondes qui motivent mon départ. Mais comme j’ai toujours été comme ça, c’est-à-dire rapide et expéditive, il ne devait pas s’attendre à ce que je sois autrement, et que je m’éternise sur les raisons qui m’ont menée à prendre cette décision fatale. L’ennui qui s’était immiscé dans notre couple, je n’en suis pas la responsable. Ce n’est pas moi qui me laissais glisser dans une petite vie pépère de vieux couple sur le retour d’âge. C’est lui !

Pas une fois où il ne vient chercher ou ramener les enfants sans qu’il tente par tous les moyens de s’incruster dans mon appartement. C’est tout juste s’il ne me demande pas de rester pour souper avec nous comme dans le bon vieux temps. Je ne sais plus quoi inventer pour qu’il décampe au plus vite. On dirait qu’il cherche à me faire comprendre que j’ai pris la mauvaise décision quand je sais que j’ai pris la bonne.

Je ne compte plus les textos suaves et doucereux qu’il m’a envoyés depuis que je suis partie. S’il savait l’effet qu’ils me font, il arrêterait ça tout de suite. C’est justement ce côté-là de lui que j’ai toujours détesté. Je hais les hommes mous, sans colonne vertébrale. Il devrait le savoir depuis longtemps. Ça fait partie de ses travers qui me dérangent depuis le début de notre union.

Au lieu d’apprécier que je fasse encore tout mon possible pour maintenir une saine relation avec lui à cause des enfants, on dirait qu’il cherche à me faire regretter encore plus de l’avoir enduré aussi longtemps dans ma vie. Est-ce qu’il va falloir que je sois bête avec lui pour qu’il comprenne enfin ?

J’ai le curieux sentiment que vous avez beaucoup de mal à trouver un juste milieu pour exprimer vos sentiments. Ce que vous me dites ici est assez clair pour que n’importe qui comprenne qu’il n’est plus le bienvenu chez vous. Ce qui me porte à penser que vous n’avez rien dit de semblable à cet homme. Vous n’avez rien dit de vos vrais sentiments à son endroit, pas plus que des véritables raisons qui vous ont menée à quitter le foyer familial.

Vous avez dû lui servir une salade incolore et inodore qui lui donne à penser que vous avez agi sur un coup de tête, sans réfléchir. De là son espoir de vous voir revenir. Peut-être ne l’avez-vous pas fait de peur de le blesser, ce qui serait tout à votre honneur. Peut-être aussi parce que vous êtes incapable de trouver des mots justes, mais pas blessants, pour dire ce genre de chose.

C’est difficile de saisir quelqu’un qui n’est pas vrai. D’autant moins quand cette personne n’a jamais dévoilé sa vraie personnalité, comme il semble que ce soit votre cas. Ça saute d’ailleurs aux yeux quand vous dites que même sa façon de rédiger ses textos vous horripile et est aux antipodes de ce que vous semblez attendre et apprécier d’un homme. Vous avez certainement eu raison de partir, si ce que je décèle de vous dans votre mot est juste. Mais il va falloir trouver un biais pour le dire de façon mesurée à celui avec qui vous avez fait deux enfants et passé presque 20 ans de vie.