Quand le poète rejoint le travail de l’historien

Nul besoin d’être passionné par l’histoire pour apprécier la biographie de l’historien François-Xavier Garneau. Son parcours d’aventurier, son courage autant que son acharnement font de cet homme, qui a aussi été poète, une personne fascinante dont l’histoire est racontée par la magnifique plume de Patrice Groulx.

Si plusieurs d’entre nous connaissent l’historien de renommée, en revanche on connaît très peu François-Xavier Garneau, l’homme de Québec décédé en 1866. Très peu d’œuvres ont été publiées sur lui.

L’auteur et historien Patrice Groulx, qui avait déjà publié plusieurs articles sur François-Xavier Garneau avant d’écrire cette biographie, s’intéresse au personnage depuis de nombreuses années.

C’est l’Université d’Ottawa qui lui a proposé de travailler sur des fonds d’archives sur François-Xavier Garneau conservés par le centre de recherche en civilisation canadienne-française. « C’était une offre que je ne pouvais refuser », confie l’auteur Patrice Groulx. « Ces archives dormaient et avaient été amassées pour publier l’ensemble de son œuvre et sa biographie, ce qui n’avait jamais encore été fait. »

Bien que ce soit à mi-temps, Patrice Groulx a mis pas moins de douze ans pour approfondir ses recherches et écrire son ouvrage. « J’ai réalisé que l’on avait beaucoup d’information sur l’aspect littéraire de l’historien, mais je souhaitais parler de l’homme et comprendre ses motivations », souligne l’auteur.

Un homme engagé

Parmi tout ce que Patrice Groulx a découvert sur l’historien, il note le fait qu’il ait sacrifié sa vie par son engagement et son acharnement. « Il faut se rappeler qu’il est décédé à l’âge de 56 ans de pleurésie en tombant dans la neige », précise-t-il. « Il était épileptique et ne se ménageait pas beaucoup. »

En plus d’être historien, François-Xavier Garneau était un homme politique, il était notaire et aussi poète, rêvant de devenir journaliste. Il a écrit plusieurs ouvrages dont la première Histoire du Canada, intitulée, L’Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu’à nos jours qu’il a écrit de 1845 à 1848 ce qui lui a permis d’être considéré comme l’historien national du Canada français.

Un grand voyageur

En plus d’aspirer au journalisme et à la poésie, François-Xavier Garneau rêvait de voyager à une époque où les voyages étaient plutôt inaccessibles. Après avoir voyagé à New York, il veut aller plus loin. « Il a voyagé en Europe en 1831 ce qui était exceptionnel à l’époque, on compte sur les doigts de la main ceux qui ont eu le privilège de s’y rendre », fait remarquer Patrice Groulx qui a épluché toute la correspondance de Garneau. À cette époque voyager était aussi une forme d’éducation personnelle. Il voulait élargir ses horizons d’autant plus qu’il n’avait pas été au collège. François-Xavier Garneau a essentiellement reçu une formation de droit notarial. « Il tenait à voyager principalement à Paris et Londres, les deux grandes capitales, qui ont formé la nation québécoise », ajoute l’auteur. Autodidacte, il en profite pour visiter Versailles, des bibliothèques et des cimetières aussi et se gave de pièces de théâtre. C’est durant ce voyage, qu’il a rencontré en Angleterre Denis-Benjamin Viger, alors représentant de la Chambre de l’Assemblée du Bas-Canada et qu’il est devenu son secrétaire lui permettant de s’initier à la politique.