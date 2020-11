Randonnée d’automne au bout du Canada

Les randonnées pédestres, qu’elles soient de courte ou de longue durée, sont des activités qui ne figuraient pas au palmarès de mes préférences. Au fil de mes années de photographie professionnelle, j’ai appris par la force des choses à connecter avec ce mode de découverte. Aujourd’hui, c’est l’une de mes activités préférées. Peu coûteuse en équipement, on peut découvrir des endroits magnifiques à un rythme plus lent. Observer, réfléchir et se ressourcer. Parfois se dépasser quand le terrain est montagneux. Parmi mes plus belles randonnées d’automne, la « North Head Trail » à Saint-Jean-de-Terre-Neuve se distingue. D’une longueur de 1,7 km, avec un bon dénivelé, le sentier offre une vue imprenable sur la ville et les paysages de l’Atlantique. Sous un brouillard à couper au couteau, la vue dramatique de la tour « Signal Hill » me plonge dans une ambiance indescriptible. La mosaïque aux couleurs cuivrées est juste hallucinante. Après une longue descente, le soleil perce l’horizon brumeux. Un paysage de bout du monde se révèle, ou devrais-je dire, de bout du Canada !

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF24-70mm f/2.8L USM

Exposition : 1/200s à f/8

ISO : 160