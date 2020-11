Photo courtoisie

L’Association Restauration Québec (ARQ) tiendra son Rendez-vous annuel le mardi 17 novembre, de 8 h 30 à midi, sous le thème « S’adapter pour prospérer ! ». Pandémie oblige, le rendez-vous se déroulera pour la première fois en mode complètement virtuel. Une conférence (Christian Watier), un atelier (René-Pierre Plourde, Karl Boulanger et Jessica Dougna) et une table ronde (Jean Bédard, Vincent Arsenault et Karen Therrien) en lien avec le thème de la rencontre seront présentés aux participants, suivis de l’assemblée générale des membres permettant à l’ARQ de présenter son bilan annuel 2019-2020. La Fondation ARQ, de son côté, en profitera pour souligner le travail et l’implication des établissements qui ont participé au projet des Cuisines solidaires de La Tablée des Chefs, au profit des Banques alimentaires du Québec. Aliments du Québec soulignera également l’excellence d’un établissement dans la mise en valeur des produits d’ici. Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements : www.restauration.org.

Bonne action

En plus de ses fonctions de directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, Stéphane Dubé consacre plusieurs heures bénévolement au Club des petits déjeuners (CPD) de l’École Beausoleil et du Parc de l’arrondissement Beauport. Il en a profité, le 4 novembre dernier, pour remettre à l’organisme CPD les boîtes de jus amassées durant la Semaine de la Coopération Desjardins plus tôt en octobre. Les employés et membres de la caisse ont été généreux et ont permis de remettre plus de 200 boîtes de jus pour ensoleiller les matins des enfants qui bénéficient de ces petits déjeuners si importants pour leur concentration et leur énergie pour le reste de la journée. Sur la photo, Tricia Fournier, bénévole, et Stéphane Dubé.

Moins 40

La distillerie des Appalaches, de Lévis, s’est à nouveau distinguée récemment sur la scène internationale en remportant, à Londres, la médaille d’or dans la catégorie « Alcool à base d’érable » avec le spiritueux Moins 40 (photo), qui s’apparente au whisky et qui incarne la célébration du froid et des plaisirs de l’hiver boréal par opposition au climat tropical associé à cette boisson. Il s’agit d’un rhum brun issu de la fermentation du sirop d’érable vieilli en fût de chêne qui n’a rien à envier aux rhums des îles plus âgés avec un nez franchement distinctif et un goût d’érable très présent. Confectionné avec des produits exclusivement d’ici, le Moins 40 vient ainsi rejoindre deux autres alcools de la distillerie des Appalaches (Kepler Premium et Kepler Réserve) qui avaient mérité l’or lors de la réputée compétition « Gin Masters » de Londres. Les gins Kepler et le spiritueux d’érable Moins 40 sont en vente dans plus de 150 points de vente SAQ partout au Québec et sur le site web saq.com.

Anniversaires

Lorde (photo), auteure-compositrice-interprète et productrice néo-zélandaise, 24 ans...Pascal Leclaire, ex-gardien de but de la LNH (Ottawa), 38 ans...David Guetta, DJ français, auteur-compositeur, producteur de disques et remixeur, 53 ans...Franck Dubosc, humoriste et acteur français, 57 ans...Agnès Maltais, ex-députée de Taschereau, PQ, 64 ans... Murray Wilson, joueur de la LNH (1972-79) avec le Canadien de 1972 à 1978, 69 ans... Joni Mitchell, chanteuse canadienne et peintre, 77 ans.

Disparus

Le 7 novembre 2015 : Steve Fiset (photo), 68 ans, ex-chanteur et comédien québécois... 2018 : Gratien Paquet, 77 ans, fondateur du Groupe Paquet sur la Rive-Sud de Québec... 2018 : Bob Naegele fils, 78 ans, l’un des instigateurs du retour du hockey de la LNH au Minnesota en l’an 2000... 2018 : Francis Lai, 86 ans, compositeur et musicien français, spécialiste de musiques de films, de génériques et de chansons... 2017 : Roy Halladay, 40 ans, ancien lanceur des Blue Jays de Toronto et des Phillies de Philadelphie...