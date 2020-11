S’émerveiller en voiture à «Illumi - Féérie de lumières»

Déjà réjouissantes l’an dernier, les mille couleurs scintillantes d’ «Illumi – Féérie de lumières» agissent comme un baume sur nos cœurs confinés en cette période morose, où les possibilités d’activités familiales sont plutôt minces. Empoignez le volant et préparez-vous: vos yeux émerveillés ne sauront plus où regarder devant tant de beauté!

Cette deuxième édition d’«Illumi» a été lancée à la mi-octobre, quelques jours après que le gouvernement du Québec eut déclaré sa ville d’accueil, Laval, «zone rouge». L’organisateur Cavalia a donc exceptionnellement simplifié sa proposition en offrant seulement aux visiteurs le trajet en voiture et en suspendant, cette année, les tours à pied ou en petit train.

Attention aux collisions!

Mais n’allez pas croire que d’avancer assis bien au chaud entre les citrouilles, arbres, fleurs, chevaux, maisons, voitures et autres structures surdimensionnées (30 000 au total!) aux teintes multicolores enlève de la magie à l’expérience. Bien au contraire!

Roulez tout doucement, fenêtres légèrement baissées, pour bien capter les effets sonores qui agrémentent les différents segments, cellulaires sortis – bien sûr! – pour ne rater aucune belle image à photographier. Savourez chaque seconde... en prenant bien soin de ne pas frapper accidentellement l’auto devant vous en étant trop captivé par le spectacle qui se déploie juste à côté! Prenez votre temps, vous avez une longue heure de dépaysement ludique devant (et autour) de vous.

Inédit

On a mis toute la gomme pour faire rêver petits et grands, avec un parcours de trois kilomètres sur un site trois fois plus vaste que l’an dernier, constitué de 17 tableaux fantastiques, dont 10 nouveaux, qui prennent vie grâce à 15 millions d’ampoules DEL.

Vous faites partie des 500 000 curieux qui l’ont vu l’an dernier? Seules quelques portions de la mouture 2020 de l’attraction vous procureront un sentiment de déjà-vu, comme le Boulevard en folie et ses bâtiments hollywoodiens, le majestueux Arbre Illumi et la Savane multicolore, remplie de ses girafes, zèbres et éléphants amusants.

Pour le reste, c’est de l’inédit. Comme cette Forêt désenchantée, ce Monde des citrouilles et leurs effets délicatement lugubres. Dans la Forêt magique, on randonne dans un sous-bois de champignons merveilleux, d’escargots géants et d’écureuils volants. Au cœur du Passage jurassique, on en découd avec d’impressionnants dinosaures grandeur nature. Dans l’adorable Monde des neiges, sous les flocons, vous fredonnez haut et fort le refrain de la «Reine des neiges», «libérée, délivrée»! Puis, il y a la Place hantée, son carrousel et ses façades d’ailleurs, le Jardin des merveilles, la Forêt de papier...

Notre coup de cœur parmi les nouveaux panoramas? Les doux Chevaux blancs de Cavalia, un clin d’œil à «l’ancienne existence» de Cavalia et ses prestations équestres à la «Odysseo». Plus de 200 équidés peuplent cette section d’ «Illumi», qui générera à coup sûr des exclamations. Et c’est sans compter le sympathique Tunnel de couleurs, un corridor kaléidoscopique de 65 mètres... à faire pâlir d’envie le toujours congestionné pont Louis-Hippolyte-La Fontaine!

Notons que les univers de l’Halloween seront transformés en fresques de Noël à compter de la mi-novembre. «Illumi – Féérie de lumières» sera en activité à Laval jusqu’au 10 janvier. Il faut réserver à l’avance pour l'apprécier (illumi.com). Faites vite, l’achalandage est élevé!